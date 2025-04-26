排民搶拍6大打卡點！《排球少年!!》快閃台中草悟道 熱血對戰畫面、療癒「扭蛋存錢筒」等多款週邊 不怕壽司郎買不著

排民們不怕壽司郎買不著了！ 快衝台中草悟道，《排球少年!!》快閃店正式在此登場，打造了六大熱門打卡點，讓粉絲們迫不及待地掏出相機，捕捉熱情的熱血對戰畫面，還能帶走可愛的「扭蛋存錢筒」等多款週邊，絕對能讓你滿足內心的熱血少年靈魂！

圖／《排球少年!!》快閃店提供

風靡全球的《排球少年!!》快閃店一推出就引起了燃起了一陣排球迷的瘋狂搶購潮，精心設計的六大打卡點，從集結烏野、音駒及青葉城西等六所高校人氣拍檔排排站，到門口將烏野七個超人氣角色一字排開，再到轉角補捉日向、影山飛身接球，以及月島冷靜封網等超熱血對戰畫面，讓粉絲們秒回熱血球場！

圖／《排球少年!!》快閃店提供

《排球少年!!》快閃店擁有正版授權的各種周邊商品，特別獨家推出了超級治癒的「扭蛋存錢筒」，有Ｑ版日向烏鴨、孤爪貓咪等16個學校的吉祥物造型扭蛋，從側邊的小孔能放入零錢儀式感滿滿，讓《排球少年!!》每天幫你把錢錢存起來；共四款夢幻的「Q版造型毛毯」實用又可愛，烏野烏鴨、音駒貓咪等三款「束口袋」、Ｑ版烏野、音駒及青葉城西的三款「磁吸相框」，把自己的照片跟主角們貼在一起的夢想成真！

圖／《排球少年!!》快閃店提供

圖／《排球少年!!》快閃店提供

還有讓日向、影山、及川及研磨四款幫你溫暖「暖手枕」、追劇補水少不了的「冷飲杯」、外出有型必備「方形肩背包」等周邊商品，讓粉絲們可以每天在家都感受到繽紛的排球氛圍，快來一探這個《排球少年!!》快閃店的獨家魅力！

圖／《排球少年!!》快閃店提供

《排球少年!!》快閃店

展覽日期：2025年4月25日~2025年6月22日

展覽地點：PARK2草悟廣場 (台中市西區英才路534號)

營業時間：11:00-21:00