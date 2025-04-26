「2025澎湖花火節」5大景點與SNOOPY打卡，還有無人機、週邊活動1次看

「2025澎湖國際海上花火節」將於5月5日熱鬧開幕，今年特別與全球知名IP《花生漫畫》合作，首度推出「史努比主題無人機煙火秀」，讓SNOOPY與查理布朗等角色化身空中閃耀星辰，搭配磅礡煙火，為夜空增添療癒童趣。無人機與煙火秀每晚9點準時登場，離島場則提前至8點上演，絕對是親子與粉絲不可錯過的澎湖盛事。

圖／取自澎湖國際海上花火節臉書粉絲團

不僅如此，官方同步於澎湖五大地標設置五座SNOOPY與夥伴造型公仔，包括馬公市觀音亭、湖西鄉龍門閉鎖陣地、白沙跨海大橋通梁端、西嶼三仙塔及望安網垵口沙灘。另有第六座設於七美遊客中心，等著粉絲打卡拍照，還可參加5月5日至7月29日的線上抽獎活動，把驚喜帶回家！

圖／取自澎湖國際海上花火節臉書粉絲團

圖／取自澎湖國際海上花火節臉書粉絲團

圖／取自澎湖國際海上花火節臉書粉絲團

除了燦爛花火與卡通魅力，花火節現場也推出一系列SNOOPY限定週邊，包括玻璃杯、浴巾、T恤等超萌商品，於每場晚間18:30開始販售，並祭出優惠：不限金額即贈SNOOPY花火扇，滿500元再享全家兌換明信片、酷繽沙或購物金等多重好康，數量有限，先搶先贏！

圖／取自澎湖國際海上花火節臉書粉絲團

表演卡司也星光熠熠，從開幕場的FEniX與LCY呂植宇、到閉幕日蕭秉治、聖恩輪番獻唱，更有各離島與鄉鎮限定場，邀請多組實力歌手輪番開唱，打造專屬澎湖的音樂與煙火饗宴。活動詳情請見官方網站。

圖／取自澎湖國際海上花火節臉書粉絲團