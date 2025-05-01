《旅遊脈動大調查》出爐！「發現更好的自己」 快來玩旅行人格測驗

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅遊和休閒娛樂預訂平台 Klook 公布2025最新《旅遊脈動大調查》，旅行成為現代人紓壓與自我成長的重要途徑，無論出遊動機為何，幾乎所有旅客（99%）表示旅行助於紓解壓力，甚至有66%從中獲取自信心。

▲據最新2025《旅遊脈動大調查》，84%旅客已規劃海外行程。 圖：Klook／提供

為了回應此趨勢，並激發旅客展開探索，Klook 推出全球品牌活動《The Best You》，透過系列廣告和活動，重新詮釋旅行的意義－「在旅行中發現更好的自己」，不只是啟程去看世界，更是向理想中的自己邁進；同時也推出趣味人格測驗，透過一連串情境選擇，解析你的旅人性格並推薦專屬行程，幫助旅客找到最貼合自己的旅行面貌與目的地。

▲歐洲首次奪得台灣旅客必訪第二名，可賞極光的北歐、英法所在的西歐最受歡迎。 圖：Klook／提供

「體驗行程」仍為優先考量，歐洲攀升台灣旅客必訪目的地第2名

隨著全球報復性旅遊逐步放緩，旅客仍十分積極出遊，根據調查，高達84%的旅客已計劃在2025年出國旅遊，相較2024年（71%）成長了13%。「體驗行程」依然是多數人心中的關鍵因素，雖然預算仍是旅客的重要考量，但並不會在旅遊體驗上選擇妥協；有91%旅客願意花一半的預算在旅遊體驗上，較去年成長3成，像是參加當地節慶活動、深度特色導覽等。

今年旅客也更積極規劃長途旅遊，當問台灣旅客2025必訪目的地，不意外日本仍持續居冠，但由歐洲首次奪得台灣旅客必訪第2名，以可賞極光的北歐瑞典、挪威，及英法所在的西歐最受歡迎，對遠程旅行的熱度明顯提升。第3和第4名則為持續受台灣旅客歡迎的韓國和泰國。

旅行幫助放鬆與成長！99%表示助於紓解壓力

根據 Klook 數據，旅客多半會因特定目的地而規劃行程，近3成旅客更是為了參加當地活動而出遊。其中最受歡迎的類型為文化節慶活動（56%），包含藝術節、美食節等，其次為演唱會與音樂祭（45%），運動賽事則以第3名（32%）緊追在後。

然而不論旅遊目的或參與活動類型為何，越來越多旅客表示能從中獲得紓壓與療癒。Klook 調查，幾乎所有旅客（99%）認為旅行幫助紓解日常壓力或情緒，除了情感上的釋放，旅程也帶來許多正向的改變。許多旅客表示透過旅程能從中獲得自信（66%），擺脫生活的單調（63%），甚至找回創意靈感（55%）。旅行不只是目的地的選擇，更是一場專屬於自己的重啟之旅。

Klook 全新品牌活動上線！在旅行中發現更好的自己

為了激發旅客透過旅行和探索，在旅行中發現更好的自己，Klook 推出全球品牌活動《The Best You》，重新詮釋旅行的意義：不只是短暫的逃離日常，而是一段尋找更好的自己的旅程。邀請以「只留下讓人心動的事物」為核心哲學的「收納女王」近藤麻理惠（Marie Kondo），透過廣告演繹《The Best You》；她的快樂不再來自整理一絲不苟的衣櫃，而是在旅行中，重新找回觸動心靈的火花。

Klook 全球行銷副總裁 Marcus Yong：「我們相信旅遊體驗不只是行程安排，更是一種重新認識自己的方式。在這個充滿變動的時代，人們渴望透過片刻的體驗找回自我。《The Best You》正是一個邀請，讓大家透過旅行與分享的力量，重新找回快樂、人與人之間的連結，邁向更好的自己。」

為了幫助旅客展開這場探索之旅，也推出結合個性解析與故事情境的人格測驗，讓旅客揭開專屬於自己的8種旅遊人格之一，包含極限玩家、流量寶貝、浪漫文青、超級大明星、Chill Guy、質感旅人、耍廢躺平族、行程控大師，並匹配相對應的精選行程，引導旅客在每趟旅程中看見更理想的自己！趣味測驗詳情請見：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo/thebestyoutw。

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