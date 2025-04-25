2025澎湖國際海上花火節專區 掌握花火節第一手即時訊息
【旅奇傳媒/編輯部報導】澎湖國際海上花火節今年邁入第23個年頭，即將於04/28辦理試放場，05/05開幕，為了讓大家能即時掌握花火節第一手消息，澎湖縣政府於「澎湖 Travel」網站建置活動專區，也於「澎湖國際海上花火節」臉書持續更新活動訊息，觀迎多加利用。
「澎湖 Travel」網站－花火節專區（https://penghutravel.com） 」即時發布活動最新消息，包括場次日期、舞台活動、商品販售資訊、會場地圖、接駁車資訊、輪椅借用及周邊藝文活動等；另「澎湖國際海上花火節」FB 粉絲專頁除了同步更新相關活動資訊，也將舉辦互動抽獎活動，歡迎追蹤參與、分享澎湖的熱情與魅力。如要獲得最新2025花火節訊息，請持續關注「澎湖國際海上花火節」臉書專頁與「澎湖Travel」網站。
2025「澎湖國際海上花火節」，推出精彩的煙火秀和無人機科技燈光秀，將於04/28辦理試放場，接續自05/05開幕至07/29閉幕，期間05/05~06/26為每週一、四辦理，7月則為每週二辦理，並於06/28加碼一場企業主題場，另外還有05/24七美、06/14吉貝以及06/21望安等三場離島場，今年更配合三場地方自辦特色活動，加碼煙火秀及無人機燈光秀（07/05白沙丁香魚季、07/19茹夏之音･樂動湖西及07/25西嶼西遊記），總計29場活動，預期可為澎湖觀光旅遊再創新的高峰。
澎湖縣政府旅遊處邀請旅遊業者一同加入宣傳行列，攜手推出各式澎湖花火節行程、交通與住宿優惠，共創夏季觀光高峰，讓更多國內外旅客體驗澎湖的迷人魅力。
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