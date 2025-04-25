2025澎湖國際海上花火節專區 掌握花火節第一手即時訊息

多雨潮濕的台灣，遇到梅雨季更是讓人快抓狂，尤其約會還得看時間看天氣，是不是讓你為了雨天約會而傷透腦筋？這次七分之二的探索就化身你的約會救星，為你精選 3 種適合雨天的室內約會地點，讓你和另一半在浪漫氛圍中，共度難忘的時光！

2025-04-21 14:00