晚鳥吃到飽399元！ 嘉義101福容voco「國際不打小孩日」第2晚半價 再送歐風莊園門票2張

迎接4月30日「國際不打小孩日」，有嘉義101美名的福容voco酒店推出親子專案等多重優惠活動，即日起至5月11日止，入住連續3天2夜享受美好時光，第2晚可享半價優惠，每人每晚僅需1,126元起，更贈送「蓋婭莊園」門票2張。

嘉義福容voco酒店樓高32樓，有嘉義101之美名。記者李宗祐／攝影

嘉義福容voco酒店內設有繽紛球池、旋轉木馬、室內溜滑梯、攀岩牆等親子設施，迎國際不打小孩日，特推「花見花開 小孩不挨」專案，可享高級客房2大床空間寬敞，落地窗外景觀優美，全家人盡情享受舒適的入住環境，讓孩童玩得開心。

「花見花開 小孩不挨」住房專案可入住高級客房二大床。圖／嘉義福容voco酒店提供

嘉義福容voco酒店內的兒童俱樂部。圖／嘉義福容voco酒店提供

入住期間，IHG優悅會會員更可累積ONE Reward有效房晚數及積分，福容家會員也能積累消費積分，更加碼贈送參觀全台首座希臘美學觀光莊園「蓋婭莊園」門票2張，讓您沉浸在巴洛克風情的魅力中。

純白希臘式建築。圖／蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區提供

此外，2F田園西餐廳的升級主餐如煎烤舒肥Prime紐約客牛排、香煎櫻桃鴨等美味料理，週一至週四晚間8時後入場的顧客，更可享有單點自助餐檯每位399元+10%的超值價格，讓您享受到無限量取用的豐盛餐點，每日菜色依據當日貨源供應。