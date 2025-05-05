華航勇奪最佳機上旅行包、機上餐飲 三項國際大獎

【旅奇傳媒/編輯部報導】中華航空喜傳捷報，一舉榮獲三項國際航空機上服務權威大獎，分別為全球專業航空雜誌《PAX International》讀者票選評比「亞洲最佳商務艙旅行包（Best Business Class Amenity Asia）」和「亞洲最佳豪華經濟艙旅行包（Best Premium Economy Class Amenity Asia）」雙料殊榮，以及獲頒《Onboard Hospitality》雜誌「最佳機上特色餐或產品（Best Onboard Special Meal or Product）」大獎，展現華航持續優化機上服務、致力提升旅客飛行體驗，深獲國際一致讚譽。

華航一舉榮獲三項國際航空機上服務權威大獎，深獲國際一致讚譽。 圖：中華航空／提供

▲華航與潮流奢華品牌 MOSCHINO 跨界合作，榮獲「亞洲最佳商務艙旅行包」殊榮，未來也將推出新色。 圖：中華航空／提供

《PAX International》雜誌匯集全球讀者及專業評審，共同評鑑年度最佳得獎航空公司，華航此次獲獎的機上旅行包，豪華商務艙與潮流奢華品牌 MOSCHINO 跨界合作，兼具實用性及時尚感，未來也將推出新色；豪華經濟艙則攜手加拿大休閒品牌 Roots，營造溫馨質感風格。從包款至內容物均以環保材質構思，融合企業永續理念，突顯華航在機上服務產品的創新及用心，於全球眾多代表性航空公司中，以最高評價脫穎而出贏得雙項肯定。

▲華航攜手米其林綠星餐廳「陽明春天」，勇奪「最佳機上特色餐或產品」，全新春季菜單中，豪華商務艙/商務艙推出「沙嗲猴頭菇椰香飯」。 圖：中華航空／提供

《Onboard Hospitality》為國際指標性的航空專業雜誌，華航攜手米其林綠星餐廳「陽明春天」的機上餐點，秉持健康生活與永續飲食理念，為旅客呈現高空純淨的蔬食饗宴，勇奪「最佳機上特色餐或產品」大獎。全新登場的春季菜單中，豪華商務艙／商務艙推出「沙嗲猴頭菇椰香飯」、豪華經濟艙及經濟艙則精選「手工咖哩植物肉丸佐糙米飯」，用最新鮮的季節性蔬菜、豆類與穀物，邀請旅客享用大自然的餽贈，展現蔬食料理也能色香味俱全的極致美味。

華航致力提供旅客優質舒適的飛行體驗，全面升級各項機上服務及產品．今年首次榮獲《全球品牌雜誌 Global Brands》頒發「亞洲最佳航空領航獎（Excellence in Aviation Connectivity）」、連續 6 年榮獲《環旅世界 Global Traveler》評選「北亞最佳航空」，以及蟬聯9年獲國際航空乘客體驗協會《APEX》頒發「全球五星航空」最佳榮譽、同時奪下「最佳餐飲服務獎」及「最佳 Wi-Fi 獎」三大殊榮，充分展現華航全球五星航空榮譽的領導地位。

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