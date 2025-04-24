高鐵假期春季促銷優惠連發！高鐵＋住宿、租車、樂園門票，國旅小資族就是要醬玩！

聯合線上／ 黎允之

四、五月氣候宜人、春暖花開，是最適合國內旅遊的季節！無論你想要全家人住飯店渡假、開車自駕尋訪美食、深度漫遊台灣，或是帶著大朋友小朋友一起嗨玩充滿活力的樂園，高鐵假期春季促銷—「你與美好的最短距離」，為你準備了滿滿的超值優惠！讓你春季國旅搭高鐵，不只輕鬆省時，還超省錢！趕快來看看有哪些優惠專案適合你：

高鐵假期推出春季旅展—「你與美好的最短距離」，超值優惠超吸睛。 圖／高鐵假期官網
高鐵假期推出春季旅展—「你與美好的最短距離」，超值優惠超吸睛。 圖／高鐵假期官網

1.搭高鐵送住宿，0元起入住精選飯店，飯店控千萬不能錯過

高鐵假期與眾多家飯店合作，台北出發到高雄2日自由行，兩人成行，平日每人最低只要 $2980元起，相當多送你一晚住宿，讓你用最划算的方式，拉近你和愜意躺平的距離，輕鬆省時玩國旅，包含多間討論度高的飯店任你選，例如：台南友愛街融合設計旅館和青年旅舍，跨界混搭極具特色，附近還有超多台南隱藏版小吃美食。 高雄義大天悅飯店英式新古典建築，精緻格局營造尊貴氣息，為悠閒渡假體驗大加分。 墾丁福華飯店每間房間都有大面窗景和私人露臺，讓您盡享南島假期的慵懶陽光與清新海風！台中長榮桂冠酒店有泳池、兒童遊戲室等多樣遊樂設施，當月壽星可享專屬好禮「贈法式小蛋糕一份」，為旅途增添更多快樂回憶。不只有多間星級飯店，大多更位於交通便利的市中心，讓你聰明玩出高品質！

高鐵假期與超過70家飯店合作，其中包含眾多星級飯店和超人氣特色旅宿。 圖／高鐵假期官網
高鐵假期與超過70家飯店合作，其中包含眾多星級飯店和超人氣特色旅宿。 圖／高鐵假期官網

2.搭高鐵送租車，加時不加價，自駕遊省時又方便

喜歡自駕旅行、到處趴趴走、深度慢遊台灣的旅客，北高來回二日遊，搭高鐵搭配和運、格上二家租車公司，每人最低只要 $2980元，相當於購買高鐵來回車票，就可免費租車24/36小時，且格上租車還加贈2小時不加價，讓開車族省去長途開車的辛勞，也免去塞車的可能，讓你搭乘高鐵到達目的城市後，出站即取車，可恣意探索各地景點，省時又省力，還不用多花錢！

搭高鐵送租車， 出站即取車，可恣意探索各地景點，省時省力也不用受塞車之苦。 圖／Shutterstock
搭高鐵送租車， 出站即取車，可恣意探索各地景點，省時省力也不用受塞車之苦。 圖／Shutterstock

3.搭高鐵送樂園，樂園0元起，家庭客輕鬆省荷包

享受歡樂假期，帶小朋友玩樂園最過癮！平日從台北出發到台中麗寶樂園，購買高鐵來回車票+樂園門票+高鐵站免費接駁，每人只要1,400元起，相當於搭高鐵就送樂園門票，全家人一起出遊，輕鬆又超值！桃園Xpark水族館、台北兒童新樂園、高雄義大遊樂世界也有一日遊優惠，南投九族文化村還加贈纜車和琉璃串珠體驗，幫你把省下來的力氣用來陪伴孩子，免排隊買票即可一站購足，非常適合親子族群歡樂出遊！此時不玩更待何時！

平日搭高鐵從台北出發到台中麗寶樂園，暢玩一日每人只要1,400元起，相當划算。 圖／台灣高鐵
平日搭高鐵從台北出發到台中麗寶樂園，暢玩一日每人只要1,400元起，相當划算。 圖／台灣高鐵

美好的春季國旅，就從高鐵啟程！用最輕鬆超值的方式探索台灣之美，享受親友歡聚時光，讓身心充飽電，預備迎接精彩下半年！現在就來規劃你的行程，數量有限，限時搶購！

搭高鐵．送住宿，0元起
搭高鐵．送租車，0元起
搭高鐵．送樂園，0元起

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