不想在機場大排長龍？免排隊出國報到方式報你知

【文・KKday旅遊生活誌】

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終於熬過一連串爆肝加班，拖著行李衝到機場的那一刻，整個人瞬間切換成旅遊模式，準備好開啟這趟期待超久的假期！誰知道，才剛踏進航廈就看到報到櫃檯前人山人海，隊伍長到看不到盡頭，原本滿心期待的雀躍，立刻被焦躁取代，心想：這樣會不會趕不上飛機啊？

小編這次就要來分享一個超實用的出國小撇步，就是「網路報到」！只要在出發前動動手指，線上報到搞定一切，行李直接走自助托運，不用跟著人潮排到天荒地老。當別人還在排隊冒冷汗時，你已經在候機室輕鬆喝咖啡、逛免稅店，優雅迎接旅程的開始～是不是超級方便又省時？下次出國前，記得先線上報到，讓你的假期從第一刻就順順利利！

登機需要準備什麼？

好不容易熬到出國旅行放鬆的時候，如果登機的時候遺忘了什麼物品或流程，就會有點掃興地開啟旅行了，所以小編特意幫大家整理了辦理登機前需要注意的事項，出發前務必先好好確認哦！

攜帶護照

出發前一定要確認護照是否已經過期，以及旅行目的是否有規定護照需要超過6個月以上的效期。如果發現護照過期了，可以到外交部領事館及各地辦事處辦理換發，也可以利用網路預約辦理節省時間，KKday也有提供護照代辦服務讓你輕鬆就能拿到新護照。

提早2~2.5小時抵達機場

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各家航空的報到櫃檯大多會在起飛前1小時停止班機報到，再加上通常辦理櫃檯都是大排長龍的狀況下，建議準備出國的旅客提前到機場辦理登機及托運，才不會趕不是飛機～

如果不想要拖著大包小包在機捷上人擠人，亦或是搭乘紅眼航班沒有合適的交通工具，可以搭乘機場接送讓你更方便地抵達桃園機場！

確定出發航廈

出發前可以先查看機票上顯示的出發機場是哪一個航廈，也可以到航空公司網站進行查詢，這樣可以避免走錯航廈的糗事發生。若是不小心走錯也不需要太煩惱，機場都有提供巡迴巴士和電車幫助你前往正確的航廈。

登機方式有哪些方式？

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桃園機場提供四種不同辦理登機報到的方式，大家可以選擇自己比較方便、合適的報到方式辦理喔！

人工報到：需到航空公司的指定櫃檯辦理報到，同時進行行李托運。

網路報到：可以直接上航空公司網站辦理，並同時選擇機位。申請完成會由航空公司回傳乘客專屬的QR code，再拿到櫃檯或自助機器換取登機證即可。

自助報到：和網路報到的差別在於，需到機場的自助機器輸入登機資料，即可前往專用櫃檯托運。

預辦報到：部分航空公司提供旅客預先在機場捷運的臺北車站及新北產業園區站提供報到與行李托運服務。

怎麼辦理網路報到？

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網路報到可以說是相當方便的登機方式，相比人工櫃檯辦理報到地勤人員核對所花費的時間，及超大量的排隊人流，雖然說仍需要到櫃檯排隊辦理托運，但就不需用跟著人工櫃檯的人一同排隊受理，會有專門給網路報到的櫃檯存放行李，可以將節省下的時間到登機門悠閒等待啟程。

在出發前利用網路報到的申請流程相當的簡單，只需要動動你的手指按照機票資訊輸入即可完成線上報到，節省到機場後需要申辦的手續。

提前登入

通常開放網路報到的航空公司會在起飛前24~48小時前開放辦理，旅客只需要登入航空公司的網站或APP選擇網路報到。

輸入資料

旅客需要於申請頁面上輸入相應的航班資訊，依照訂票時的資訊輸入即可。這個階段也可以選擇該班機免費及需額外付費的座位，以及托運行李的數量和重量。

核對資訊無誤

前面輸入的資訊會在送出前讓旅客進行最終審查，務必要確認輸入的資訊無誤，以避免後續產生的麻煩。

獲取登機證

送出報到資料後，會收到航空公司透過簡訊或信件的回傳信函，裡面會提供你的登機證，建議事先截圖或先下載於手機內，以免現場登機的時候找不到或沒網路的狀況產生。

現場完成行李托運

抵達機場後可以直接前往航空公司設立給網路報到的專用櫃檯進行行李托運，即完成登機的報導流程。

延伸閱讀>>登機時間要提前多久？出國旅遊必讀的完整機場報到流程

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