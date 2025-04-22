今夏最精彩！「100%哆啦A夢＆FRIENDS巡迴特展」華山重磅登場 超過百隻1:1公仔、5大亮點、展出時間、票價一次看

哆啦A夢公仔真的要來了！ 「100%哆啦A夢＆FRIENDS」巡迴特展日前傳出來台展出，引發一陣網民熱列討論。現在哆啦A夢特展終於正式官宣，今夏除了逾百隻1:1等比例哆啦A夢現身，還有10道巨型漫畫牆、30幅大長篇原畫、復刻畫家工作室等精彩同步登場。

100%哆啦A夢&friends 巡迴特展-台北站。圖／udn x 瘋活動

「100%哆啦A夢&FRIENDS」全球巡迴特展目前正於上海開展，接下來，第四站「100%哆啦A夢&friends 巡迴特展」即將登台，確定於2025/06/28至2025/10/06，在「台北華山文化創意產業園區」展出。

「100%哆啦A夢＆FRIENDS」最大亮點除了有超過100種「1:1等身比例立體造型哆啦A夢」雕塑可一次捕捉，無論是大口吃銅鑼燒、喝著好喝的珍珠奶茶、戴上竹蜻蜓飛上天等經典造型，還有奇妙變身為狸貓、野狼、雪人、吸血鬼等哆啦A夢一齊現身，讓人忍不住統統想合影。

100%哆啦A夢&friends 巡迴特展-台北站。圖／udn x 瘋活動

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哆啦A夢特展售票展區，將首度在台公開復刻作者「藤子・F・不二雄」的工作室，感受哆啦A夢靈感誕生的瞬間與創作過程；帶來100%微型劇院，獨家放映由日本團隊專為台灣展覽製作的原創短篇動畫、結合3D光雕投影漫畫單行本的「大雄的互動漫畫閱讀房間」等沉浸式視覺享受！

100%哆啦A夢&friends 巡迴特展-台北站。圖／udn x 瘋活動

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此外，展區可欣賞多幅彩色原畫復刻作品之餘，更有各種哆啦A夢從兩旁的牆壁中躍然而出；還設計10道巨型漫畫牆、30幅大長篇原畫復刻作品、7個立體雕塑，讓粉絲彷彿置身於哆啦A夢冒險故事中。

100%哆啦A夢&friends 巡迴特展-台北站。圖／udn x 瘋活動

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所有活動票種已於《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展-台北站》官網公布，自4/28中午12點至5/4，開始販售400元預售票，另外還有「限量」的特典套票1,500元、雙人紀念實體套票A、B款各990元、Klook好朋友3人套票1,180元等票種，詳情可上官網及粉絲團查看。

100%哆啦A夢&friends 巡迴特展-台北站。圖／udn x 瘋活動

100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 台北站

活動日期：2025.6.28-2025.10.06

活動地點：華山1914文化創意產業園區 東2館四連棟

活動官網：100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展-台北站