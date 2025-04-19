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一站式沈浸體驗「LoopLand森林系旅宿」打造「一泊四食」冬山河畔私享假期

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自LoopLand露營度假村臉書粉專
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隱身於宜蘭冬山河畔林間的「LoopLand」，以「圈」為概念打造靜謐獨立空

間，晨曦間灑落金色陽光，夜幕時星空壓頂，讓旅人在自然中專注感受「我、你、自然」的微妙對話。以「森林裡的起居室」為設計靈感，LoopLand融合過往私人招待所及私廚料理的經驗，細緻安排每個旅宿細節，讓每一次相聚都更顯珍貴。

圖／取自LoopLand露營度假村臉書粉專
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LoopLand推出「2天1夜一泊四食」住宿方案，每車雙人入住，價格為每間18,500元，包含午茶野餐禮盒、Bistro餐酒晚餐、星空宵夜酒吧與泳池畔晨光早餐。若需加人，每位成人加價6,000元、孩童加價2,800元（12歲以下）。85坪以上的獨立私人空間搭配專屬露天泳池，讓旅人徹底沉浸於悠閒自在的假期時光。

圖／取自LoopLand露營度假村臉書粉專
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每台露營車均配備Queen Size獨立筒床墊、乾濕分離衛浴、ACQUA DI PARMA沐浴組、Dyson吹風機、55吋智慧電視、冷暖空調及TOTO免治馬桶，並設有戶外烹飪廚房與泳池休憩空間。此外，還提供專屬訂製防水袋、夾腳拖、夜遊燈、防水藍牙喇叭等設備，從細節打造高品質森林系度假體驗。

圖／取自LoopLand露營度假村臉書粉專
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春季期間，入住「隱奢方案」與「輕旅方案」的旅客，還能參與「春日夢遊花徑」活動，包含魔法餐桌晚宴、池畔詩篇早餐、星光主題酒吧等季節限定體驗。特製春季調酒如「焰百合」、「桂宮燈」、「清醒夢」結合微醺小點，為夜晚增添溫柔詩意。LoopLand邀你一起走入森林秘境，編織一場只屬於自己的春日回憶。

圖／取自LoopLand露營度假村臉書粉專
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