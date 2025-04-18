夢幻夏日盛典！ 桃園神社「鯉魚流光祭り」升級回歸 「鯉魚旗、和菓子、御朱印」打卡拍照瘋一夏

夢幻夏日盛典開跑囉！桃園神社最受歡迎的夏季祭典「鯉魚流光祭り」，自4月19日至8月31日止，全面升級再回歸，除了帶來更繽紛的水風船裝置與鯉魚旗戶外藝術場景，園區將飄滿悠遊的鯉魚旗，還有各式限量鯉魚主題小物，營造如夢似幻的夏日風景，準備安排出發拍一波。

「鯉魚流光祭り」升級回歸。圖／桃園神社提供

此回佈展主題以日本的5月5日「男孩節」作為靈感，一整片在風中悠遊的鯉魚旗，象徵孩子的勇敢與成長。現場還有一攤攤鮮豔繽紛的鯉魚主題商品、夢幻般的水風船造景、充滿節慶氣息的鯉魚造型和菓子，成功展現清新討喜又充滿節慶感的歡樂盛典。

「鯉魚流光祭り」升級回歸。圖／桃園神社提供

「鯉魚流光祭り」升級回歸。圖／桃園神社提供

園內還能發現各式吸睛限量鯉魚主題小物及擺件，如「鯉魚木魚」、「鯉魚土鈴」和鯉魚吊飾短冊等，帶著滿滿的祝福氣息。

「鯉魚流光祭り」升級回歸。圖／桃園神社提供

「鯉魚流光祭り」升級回歸。圖／桃園神社提供

首次亮相的「限定鯉魚御朱印」絕對是御朱印迷們不容錯過的夏日限定收藏。而園內有花筏亭專業攝影祭出親子專屬優惠，穿上和服來一場日系風格寫真，為夏天增添一份值得珍藏的回憶吧！

「鯉魚流光祭り」升級回歸。圖／桃園神社提供

【桃園神社文化園區-鯉魚流光祭り】

活動日程：2025/04/19 - 2025/08/31

活動地點：桃園市桃園區成功路三段200號

活動詳情：桃園神社_昭和拾參FB