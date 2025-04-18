快訊

日本長野縣發生規模5.0地震！震源深度僅10公里 最大震度5弱

綠營赴監院陳情彈劾 蔣萬安挨批「帶頭違法」霸氣回7個字

聽新聞
0:00 / 0:00

夢幻夏日盛典！ 桃園神社「鯉魚流光祭り」升級回歸 「鯉魚旗、和菓子、御朱印」打卡拍照瘋一夏

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
「鯉魚流光祭り」升級回歸。圖／桃園神社提供
「鯉魚流光祭り」升級回歸。圖／桃園神社提供

夢幻夏日盛典開跑囉！桃園神社最受歡迎的夏季祭典「鯉魚流光祭り」，自4月19日至8月31日止，全面升級再回歸，除了帶來更繽紛的水風船裝置與鯉魚旗戶外藝術場景，園區將飄滿悠遊的鯉魚旗，還有各式限量鯉魚主題小物，營造如夢似幻的夏日風景，準備安排出發拍一波。

「鯉魚流光祭り」升級回歸。圖／桃園神社提供
「鯉魚流光祭り」升級回歸。圖／桃園神社提供

此回佈展主題以日本的5月5日「男孩節」作為靈感，一整片在風中悠遊的鯉魚旗，象徵孩子的勇敢與成長。現場還有一攤攤鮮豔繽紛的鯉魚主題商品、夢幻般的水風船造景、充滿節慶氣息的鯉魚造型和菓子，成功展現清新討喜又充滿節慶感的歡樂盛典。

「鯉魚流光祭り」升級回歸。圖／桃園神社提供
「鯉魚流光祭り」升級回歸。圖／桃園神社提供

「鯉魚流光祭り」升級回歸。圖／桃園神社提供
「鯉魚流光祭り」升級回歸。圖／桃園神社提供

園內還能發現各式吸睛限量鯉魚主題小物及擺件，如「鯉魚木魚」、「鯉魚土鈴」和鯉魚吊飾短冊等，帶著滿滿的祝福氣息。

「鯉魚流光祭り」升級回歸。圖／桃園神社提供
「鯉魚流光祭り」升級回歸。圖／桃園神社提供

「鯉魚流光祭り」升級回歸。圖／桃園神社提供
「鯉魚流光祭り」升級回歸。圖／桃園神社提供

首次亮相的「限定鯉魚御朱印」絕對是御朱印迷們不容錯過的夏日限定收藏。而園內有花筏亭專業攝影祭出親子專屬優惠，穿上和服來一場日系風格寫真，為夏天增添一份值得珍藏的回憶吧！

「鯉魚流光祭り」升級回歸。圖／桃園神社提供
「鯉魚流光祭り」升級回歸。圖／桃園神社提供

【桃園神社文化園區-鯉魚流光祭り】

活動日程：2025/04/19 - 2025/08/31

活動地點：桃園市桃園區成功路三段200號

活動詳情：桃園神社_昭和拾參FB

編輯推薦

豆花

相關新聞

夢幻夏日盛典！ 桃園神社「鯉魚流光祭り」升級回歸 「鯉魚旗、和菓子、御朱印」打卡拍照瘋一夏

夢幻夏日！桃園神社掀起鯉魚風潮，營造如夢似幻的繽紛盛典！

江振誠設計「8款湯底環遊世界」！凱渡廣場酒店新轉型

THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店宣布，加入全球最大獨立酒店品牌Preferred Hotels & Resor...

「世界地球日55週年」無肉飲食正夯！4／20「大安森林公園」野餐日50個攤位逛不完

今年迎來世界地球日55週年，以「地球力 Our Power, Our Planet」為主題，環境部、慈濟基金會及台北市政府攜手，於4月20日在大安森林公園舉辦「綠能行動愛地球 × 蔬食無痕家庭日」。活動結合無肉飲食、物種保護及零廢野餐行動，邀請民眾在春光下以行動支持永續生活，並透過環保教育車、淨零未來館、SDGs彈珠台等七大互動體驗，認識淨零轉型的日常解方。

史上規模最大客艙改裝！阿聯酋航空全新豪經艙搶先看

阿聯酋航空現正推動機隊升級改裝計劃，包括220多架A380和波音777客機，總金額高達50億美元，此為航空業史上規模最龐...

「寒居攜手Miller Harris」只要入住就送香氛，還可換酒再加碼送抱枕與早餐超划算

迎接開幕三週年，「寒居酒店」攜手英國高級香氛品牌Miller Harris，推出「午後沁香」聯名住房專案，即日起至6月30日入住指定房型，不僅可獲贈價值高達4,200元的「午後伯爵」香氛禮盒，還能至2F BeGood咖啡廳兌換Miller Harris聯名調酒兩杯、再加碼享有翌日早餐與專屬抱枕，每房每晚優惠價5,800元+15.5%起，每日限量供應，極具體驗價值，旅客把握起來！

迎「台灣航線開航10週年」！濟州航空推最新促銷 再抽釜山機票

【旅奇傳媒/編輯部報導】韓國 No.1 LCC（Low Cost Carrier）濟州航空（代表理事 Kim E-bae）今年迎來進入台灣市場的第10週年。濟州航空台北－釜山航線於2015年4月首航，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。