「世界地球日55週年」無肉飲食正夯！4／20「大安森林公園」野餐日50個攤位逛不完

今年迎來世界地球日55週年，以「地球力 Our Power, Our Planet」為主題，環境部、慈濟基金會及台北市政府攜手，於4月20日在大安森林公園舉辦「綠能行動愛地球 × 蔬食無痕家庭日」。活動結合無肉飲食、物種保護及零廢野餐行動，邀請民眾在春光下以行動支持永續生活，並透過環保教育車、淨零未來館、SDGs彈珠台等七大互動體驗，認識淨零轉型的日常解方。

圖／取自無肉市集臉書粉絲團

現場特別設置慈濟37個攤位及環境部22個攤位，從減塑生活到社區行動，展現永續理念的多元面貌。此外，《看見台灣》紀錄片放映，帶領民眾俯瞰台灣土地的脈絡，體悟生態守護的重要。活動匯聚31個無肉品牌，如「善良艿茶」的自然飲品、「樹巢Tree Nest」的創意蔬食、「尋光小徑義式冰淇淋」的植物系甜點，以及「Mixigan美墨創意蔬食料理」等，讓每一道料理都成為對地球的溫柔承諾。

圖／取自無肉市集臉書粉絲團

圖／取自無肉市集臉書粉絲團

圖／取自無肉市集臉書粉絲團

活動鼓勵自備餐具與野餐墊，並全面使用電子支付，減少資源浪費。主辦單位呼籲民眾搭乘大眾運輸前往，一同在陽光下席地而坐，感受無肉無痕的野餐樂趣。透過大安森林公園團隊與友善環境品牌的攜手，將生態、教育、行動與文化融合，讓永續理念真正走進生活日常。

圖／取自無肉市集臉書粉絲團