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「寒居攜手Miller Harris」只要入住就送香氛，還可換酒再加碼送抱枕與早餐超划算

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／寒居酒店提供
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迎接開幕三週年，「寒居酒店」攜手英國高級香氛品牌Miller Harris，推出「午後沁香」聯名住房專案，即日起至6月30日入住指定房型，不僅可獲贈價值高達4,200元的「午後伯爵」香氛禮盒，還能至2F BeGood咖啡廳兌換Miller Harris聯名調酒兩杯、再加碼享有翌日早餐與專屬抱枕，每房每晚優惠價5,800元+15.5%起，每日限量供應，極具體驗價值，旅客把握起來！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／寒居酒店提供
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升等入住「寒居套房」或「寧鴞套房」，可再升級為香氛擴香及高容量沐浴護膚系列的豪華組合，房價為每晚11,300元+15.5%起。期間酒店各空間也將佈置Miller Harris經典擴香，營造細膩典雅的香氛氛圍。此外，品牌堅持永續理念，所有瓶器皆使用再生塑料製成，呼應環保綠生活。

圖／寒居酒店提供
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早餐部分同步升級，BeGood半自助式餐點新增日式晨食、北非燉蔬等異國料理，5月5日當日起更限量推出不加價的「晨間牛排」主餐，選用美國板腱牛排，口感細緻有嚼勁，讓早餐也能奢華升級，每份主餐580元+10%。

圖／寒居酒店提供
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西點主廚則以紅心芭樂、綠葡萄等盛夏水果，設計五款沁涼甜點，像是茶香濃郁的伯爵茶冰淇淋、仙人掌雪花冰、橙香帕妃等，5月12日起限時供應，每道甜品320元+10%起。多重驚喜一次擁有，今夏不妨來場香氣與味覺交織的住宿體驗，趕快揪人了啦！

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