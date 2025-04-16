2025「台北麵包祭」週末2天限定！ 5大亮點、近90家人氣攤位美食好吃又好拍 「買麵包送咖啡券」700張等你拿

麵包控不可錯過！第三屆2025 Bon Pain「台北麵包祭」即將於4/19、4/20限定2天，在台北圓山花博花海廣場盛大登場，以「包你百變」為核心主題的烘焙盛會，將展示麵包在形狀、口味和創意上的無限可能性，現場總計超過50家烘焙店家將聚集，更有將近90家人氣攤位讓大家有吃又有玩，更有限量咖啡禮盒、VIP營位包廂體驗，以及「買麵包還送咖啡券」！

2025台北麵包祭。圖／翻攝有趣市集臉書

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呼應今年主題【包你百變】，市集限定作品將由風格獨具的烘焙品牌呈獻！ 包括「珠寶盒法式點心坊」將推出經典布里歐，「拾穗Bakery」專注於各式千層酥點，「全統西點麵包」將帶來草莓煉乳吐司，而「法奇甜點」帶來起司煙燻牛可頌，「吉可頌丹麥專門店」特別推出三款手工蝴蝶結可頌，「星忱甜點」則是以布里乳酪與法國麵粉的黃金比例搭，推出精選的法式麵粉等商品。

2025台北麵包祭。圖／翻攝有趣市集臉書

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此外，多家烘焙品牌將推出市集限定作品，如「吳寶春麥方店」的荔枝玫瑰、酒釀桂圓、米蘭水果麵包，以及「胖死我太太 Feedthewife」楓糖胡桃碎碎肉桂捲、巨無霸蘋果肉桂捲，「Rose 菠蘿油」菠蘿皮和麵包結合冰火經典，「MUUDY」泰奶做成的小熊瑪德蓮超級Q等等。

2025台北麵包祭。圖／翻攝有趣市集臉書

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麵包與咖啡的絕佳配對也是今年的亮點之一，市集首度推出【Bon Pain 2025限量麵包 × 咖啡禮盒】提供線上預購，內含來自台灣六大城市知名烘焙店和精品咖啡濾掛包，勢必為您帶來一場味覺之旅。

2025台北麵包祭。圖／翻攝有趣市集臉書

台北麵包祭開放民眾免費自由入場，全場近90家攤位規劃了立食區、座位區以及預約制VIP帳篷，讓大家現場享用美味餐點。也特別推出限量手作體驗課程，像是麵包花束包裝、擬真羊毛氈麵包DIY。另外，現場只要買麵包滿額，可免費獲得咖啡兌換券一張，活動2日共計700咖啡券等你來，絕對是烘焙迷和美食愛好者不可錯過的盛會！

2025台北麵包祭。圖／翻攝有趣市集臉書

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2025 Bon Pain 台北麵包祭

日期：04/19 (六) 10:00-晚間18:00、04/20 (日) 10:00-晚間18:00

地點：台北市中山區玉門街1號 圓山花博-花海廣場(自由入場)

位於圓山捷運站1號出口，靠近中山北路、流行館