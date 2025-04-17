迎「台灣航線開航10週年」！濟州航空推最新促銷 再抽釜山機票

【旅奇傳媒/編輯部報導】韓國 No.1 LCC（Low Cost Carrier）濟州航空（代表理事 Kim E-bae）今年迎來進入台灣市場的第10週年。濟州航空台北－釜山航線於2015年4月首航，以每週7班的航班正式營運，成為首家開通台灣與韓國定期航線的韓國低成本航空公司。隨後，在2016年5月也開始營運台北－仁川航線，同樣提供每週7班往返服務。

濟州航空在今年的夏季航班時刻表期間（2025/03/30～10/25），除台北－仁川每週7班、台北－釜山每週7班，總計每週14班的固定航班之外，台北－釜山航線將在05/31前每週加開5班，提供每週12班的航班服務。

▲05/31前台北－釜山航線每週加開5班，提供每週12班飛航服務。 圖：shutterstock／來源

為迎來進入台灣市場的第10週年，濟州航空於即日起至04/22止，特別推出限時促銷活動，提供台北－仁川單程票價最低新台幣1,750元起，台北－釜山單程票價最低新台幣1,350元起。更多詳情與航班資訊，請至「濟州航空」官網、手機APP或網頁查閱、訂購。

▲購買台北－釜山航線機票可參加抽獎；於濟州航空 Instagram 追蹤、留言，有機會抽中台北－仁川／釜山機票。 圖：shutterstock／來源

購買台北－釜山航線機票即可參加抽獎，將有機會抽中約價值新台幣1,130元的濟州航空積分（J Point）、釜山通行證（VISIT BUSAN PASS）、釜山飯店住宿券等優惠好禮。

此外，前往濟州航空Instagram追蹤、按讚貼文，並依照活動抽獎步驟留言等，還有機會抽中台北－仁川／釜山機票、濟州航空模型飛機等獎品。在04/22前搭乘台北－釜山航線的旅客，可至桃園國際機場濟州航空櫃檯領取由韓國觀光公社提供的精美贈品。數量有限，贈完為止。

▲濟州航空推出台北－仁川單程票價最低新台幣1,750元起的限時促銷活動，方便旅客前往首爾購物、享受美食。 圖：shutterstock／來源

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