全台最大8000坪繡球花田！ 「雙北繡球花秘境」夢幻藍紫花海無限拍 4月「這時」開放引爆期待

2025最受期待的繡球花美景！ 雙北超夢幻「繡球花秘境」即將盛放藍紫色花海，「高家繡球花田」分為竹子湖水尾第二園區和萬里第三園區兩個據點，2025繡球花田花季預計自4月20日起展開，花仙子們準備好相約一同來感受這場自然之美。

高家繡球花田過往盛開照。圖／高家繡球花田臉書

北部知名的繡球花景點「高家繡球花田」分為竹子湖水尾第二園區和萬里第三園區兩個據點，其中第三園區的花海面積稱霸全台最大，以其壯觀的8000坪繡球花海聞名，2025年花季時間，暫定4/20起開放民眾參觀賞花，花期預計持續至７月底，邀賞花者一同來悠遊廣闊花海空間、盡情拍攝美照。

高家繡球花田過往盛開照。圖／高家繡球花田臉書

高家繡球花田過往盛開照。圖／高家繡球花田臉書

高家繡球花田粉絲專頁近期公布了2025年花季開放時間，並提供了兩大園區不同的門票收費方式，「水尾第二園區」票價較為便宜，但不可折抵消費；「萬里第三園區」更為廣闊，反之可折抵園內消費，另外，皆提供婚紗票組可供5人進場，讓新人婚紗與花海美景同框留念。

高家繡球花田過往盛開照。圖／高家繡球花田臉書

高家繡球花田

營業時間：

週一～週日 08:00-18:00 (05:00-08:00 預約時段會另外酌收50%的費用)



→水尾第二園區

地址：112台北市北投區竹子湖路

電話：0937-023190

入園收費：

一般票100元/人（不可折抵消費）

學童票50元/人（不可折抵消費）

婚紗票1000元/組（一組五人不可折抵消費）

未滿3歲：免費入園（需家長陪同並憑證件入園，若身高達90公分，但未滿3歲之幼童需出示健保卡做核對）



→萬里第三園區

地址：新北市萬里區大坪路32-6號

電話：0930-956271

入園收費：

一般票200元/人（可折抵100元）

學童票150元/人（可折抵100元）

愛心票100元/人 (與1位陪同者，不可折抵消費）

婚紗票1500元/組（一組5人可折抵500元）

未滿3歲：免費入園（需家長陪同並憑證件入園，若身高達90公分，但未滿3歲之幼童需出示健保卡做核對）