郵輪客下船就開玩！包車基隆出發、半日玩翻北台灣

Welcome to Taiwan！

對許多外國旅客來說，搭郵輪造訪台灣是充滿期待的體驗。而停靠的基隆港正是探索這座島嶼的絕佳起點。這座港都不僅是「亞洲最佳郵輪母港」，而且它的位置簡直是旅遊界的神助攻！ 擁有得天獨厚的地理位置，讓旅客下船後，可迅速通往九份山城、野柳奇岩、東北角、萬里、金山與台北市區的重要門戶。 從山城美景到海岸奇岩，一天搞定！

圖片來源：基隆旅遊網

強烈推薦 包！ 車！ 玩！

為什麼？因為不想浪費時間等車、不想迷路、不想錯過任何一個「哇！」的瞬間，包車就是旅途中的最佳拍檔！要走多快、停多久、玩幾個點，全部能自行決定，完全零壓力！

彈性包車最安心｜時間你說了算

搭郵輪的人最怕什麼？不是景點少，而是時間卡得太死！接駁巴士要等人、旅行團行程綁死、自由行又怕迷路、搭錯車… 欸！尤其帶長輩、小孩、推嬰兒車，一整個壓力山大。

是不是希望完全照你的節奏走，不用趕、不怕丟人、不怕聽不懂司機說什麼，還能自在吃、自在拍，旅遊品質直接升天？所以有很多包車公司都提供彈性包車行程，直接對準你的所有痛點 ：

·幾點上下船，就幾點彈性配合你

·想玩多久，就陪你多久

·半日遊、一日遊、多日遊都可客製

·自在拍照、輕鬆吃飯、不怕語言不通，也不怕趕船！

圖片來源：PEXELS

掌握半日遊最沒壓力+CP值最高玩法

人氣行程推薦｜九份＋野柳＋萬里剛剛好！ 半日遊建議行程 ：基隆港出發 → 九份老街 → 金瓜石 → 萬里。不用計算轉車、不怕趕不上船、拍好照、吃好吃、買好禮！



來算一下時間成本，幫你避開「壓線危機」！：

很多人一看到地圖覺得「哇～這些景點看起來都在附近啊」，結果一玩起來時間根本不夠，最後變成瘋狂趕行程，超級崩潰。來，幫你拆一下實際的車程＋停留時間估算：

·基隆港→九份 or 金山：車程約 30～40 分鐘（不含週末可能塞爆的狀況）-然後如果都要徹底玩遍九份的話，至少抓1.5小時

·九份→野柳：車程約 30 分鐘，但風景超美，一不小心還會想下車拍照 -然後野柳地質公園本身隨便走走＋拍照也要抓 1 小時

·野柳→ 萬里：車程非常近，但如果想在萬里吃螃蟹不能趕啊，至少預留 1 小時以上

·萬里→台北市（信義區）：至少 50 分鐘，還得賭上運氣（紅燈、路上其它事故影響、下雨、塞車、連假、大活動...等。）



所以說呢～如果只有半天時間，就別硬塞進「台北市」或「石門、金山」這種遠點，風險真的超級高！除非是那種郵輪停靠 8 小時以上的超寬裕行程，否則建議不要貿然嘗試。



從基隆出發｜車程1小時內的精選景點

知道大家都很想玩遍景點，以下整理了從基隆出發一小時內可到達的幾個必訪地：

♦基隆廟口夜市｜超人氣美食集中地，離港口超近，步行 約10 分鐘

圖片來源：交通部觀光署

♦仁愛市場 ｜在地人也愛的早午餐天堂，步行約 5 分鐘

圖片來源：基隆旅遊網

♦和平島地質公園｜獨特海蝕地形的，曾被外媒評選為「全球21個最美日出觀景點」，車程約 15-20 分鐘

圖片來源：交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理

圖片來源：SunTravel太陽網

♦國立海洋科學博物館｜深海主題、互動展區，親子友善，車程約 15 分鐘

圖片來源：維基百科

♦九份老街 ｜山城懷舊必訪地，車程約 40 分鐘

圖片來源：PEXELS

♦八斗子潮境公園 ｜裝置藝術＋IG 打卡最愛的海景步道，車程約 15–20 分鐘

圖片來源：交通部觀光署

♦萬里區｜野柳地質公園＋萬里蟹海鮮大餐 ，車程約 30–35 分鐘

圖片來源：交通部觀光署、新北市政府漁業及漁港事業管理處

♦十分瀑布（平溪）｜台版尼加拉瀑布、超夯打卡地，車程約 50 分鐘

圖片來源：交通部觀光署

♦平溪老街｜放天燈、逛老街、吃小吃，車程約 50–60 分鐘

圖片來源：交通部觀光署

【新北市萬里區】重點景點總整理

「萬里」雖然隸屬於金山旁邊，但地里位置上緊鄰基隆市，是北海岸最適合半日遊的地區之一。（因此，金山區則再往西一些，車程稍遠，比較適合安排在一日遊裡。）

以下是萬里必去景點！：

♦野柳地質公園

地質景觀壯麗，適合拍照、親子散步(建議停留：1～1.5 小時)

圖片來源：交通部觀光署

♦野柳海洋世界

海豚海獅表演＋海洋主題館，親子推薦(建議停留：1 小時左右)

圖片來源：交通部觀光署

♦龜吼漁港／萬里蟹美食街

秋冬海鮮天堂，漁港餐廳一條街 (建議停留：1～1.5 小時)

圖片來源：交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處

♦大坪海岸步道

海景＋散步＋看夕陽，療癒系景點 (建議停留：30 分鐘～1 小時)

圖片來源：基隆旅遊網

♦萬里溫泉區(如金湯溫泉會館等）

若行程時間夠，可安排泡腳或泡湯 (建議停留：至少1.5小時，適合「一日遊」安排)

圖片來源：新北市政府觀光旅遊局

加碼推薦｜東北角海線祕境玩法

如果喜歡看海、追風、拍照，東北角絕對不能錯過！從基隆出發不到一小時就能抵達，整條海岸線壯闊迷人，讓你手機拍到沒電還捨不得放下！

東北角推薦景點（可搭配路線彈性安排）：

♦鼻頭角步道｜Z字山稜線、無敵海景

攝影梁鴻業、黃俊金 -圖片來源：交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處

♦龍洞灣海洋公園｜潛水天堂＋觀景放空好所在

攝影潘桐錫-圖片來源：交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處

♦龍洞南口海洋公園（龍洞四季灣) ｜戲水、親子、踏浪都適合

攝影曾坤成-圖片來源：交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處

♦馬崗漁村｜全台最東小漁村＋療癒系海景咖啡廳

圖片來源：新北市政府觀光旅遊局

♦卯澳漁港｜彩色船屋、古廟、濃濃漁村味

圖片來源：交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處

雨天備案不掃興｜行程可彈性調整

擔心下雨嗎？別煩惱，下雨天改衝海洋館、博物館、廟口夜市照樣吃爆拍好！行程一秒切換，旅程照走不讓你白跑一趟。這就是包車旅遊的最大魅力-即時調整、專屬規劃、舒適貼心。

畢竟基隆、北海岸、九份的氣候出了名的「變化多端」，很多第一次來的旅客常常遇到好天氣說變就變，一場雨就打亂整天行程。

但別擔心！不想淋成落湯雞！包車行程可以「當天機動調整路線」，若天氣太差或是時間真的有限到不行，可以馬上切換為室內館場類型之景點，輕鬆走走看看、吃吃喝喝。

以下是幾個從基隆出發，開車40分內即可抵達的地點 (實際夠程仍需視路況及氣候而定)：

♦國立海洋科技博物館 -車程約15分 特色： 最大海洋主題館，設有互動展、兒童探索區

圖片來源：維基百科

♦基隆文化中心 & 基隆市立美術館 -車程約10分 特色： 多功能展覽空間，定期有在地藝文展覽、親子互動活動

圖片來源：維基百科

♦黃金博物館（新北市瑞芳區／金瓜石) -車程約30–35分鐘 特色： 探索台灣礦業歷史，館內有互動展區與沉浸式體驗空間

圖片來源：交通部觀光署



可指定英文司機｜溝通無障礙，國際旅客也安心

有許多包車旅行社的司機有接待各國旅客的經驗，溝通無礙超安心。也可在預訂時指定英文司機，不管景點熟悉、行程微調、或是遇到突發狀況，都有人讓你安心，能夠輕鬆玩台灣。

下了郵輪，無論你是獨遊、情侶出行，還是帶著家人同行，為了讓郵輪靠港旅客有更靈活的行程安排，建議選擇彈性包車服務。從基隆港出發的包車遊，無論是半日遊或一日遊，都能依照個人需求量身打造、確保旅遊品質與便利性。將會是你在台灣最難忘的一段旅程。 讓專業在地團隊帶路，不用研究地圖、不用查翻譯，只需放鬆心情，把握每一個值得記錄的瞬間！





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