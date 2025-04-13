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真的有台北站！不用羨慕上海 最強話題「哆啦A夢特展」這時登台 逾100隻「哆啦A夢大軍」空降華山
2025哆啦A夢年！大明星「哆啦A夢」除將現身台東熱氣球嘉年華外，自去年於香港開展即引發熱議的「100%哆啦A夢＆FRIENDS」特展也預計會在今夏登台，逾百隻等比例哆啦A夢即將登場，勢必會在台掀起陣陣風潮。
朝聖免買機票！繼2024「100%哆啦A夢＆FRIENDS」巡迴特展於香港登場後，現正於上海靜安嘉里中心開展，預計展至5/5，同樣令粉絲眼前為之一亮。近日據網友討論，該特展亦將在今年登陸台灣，再根據《ETtoday新聞雲》報導，主辦方透露哆啦A夢大軍將於6/28空降寶島，展開為期約3個半月的台北站。
特別要筆記的是，台北站選在華山文創園區四連棟展出，同步香港模式分為免費與收費展區。「100%哆啦A夢＆FRIENDS」最大亮點為超過100隻「1:1等身比例哆啦A夢」雕塑，以及各式主題造景，有如打開任意門走進動畫世界般，上海站更有結合中國元素的全新限定造型，而台北站也同樣值得期待。
100%哆啦A夢＆FRIENDS 台北站
展覽日期：預計2025/6/28～10/6
地點：華山文創園區四連棟
備註：以上資訊僅供參考，確切訊息仍以主辦方公告為準
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