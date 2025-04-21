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約會遇下雨別擔心！三種室內約會地點大推薦

聯合新聞網／ 七分之二的探索
圖／小事情陶藝空間
圖／小事情陶藝空間

多雨潮濕的台灣，遇到梅雨季更是讓人快抓狂，尤其約會還得看時間看天氣，是不是讓你為了雨天約會而傷透腦筋？這次七分之二的探索就化身你的約會救星，為你精選 3 種適合雨天的室內約會地點，讓你和另一半在浪漫氛圍中，共度難忘的時光！

1. 陶藝體驗

如果你們喜歡創造與手作的樂趣，那就可以在室內體驗陶藝的手作樂趣。從捏土、拉坯到上色，過程中不僅能學習技巧，還能一起分享創作的樂趣。最後還能帶著自己的作品回家，讓這段雨天約會的美好回憶永存。

位於輔仁大學附近就有陶藝教室——小事情陶藝空間，提供多元陶藝課程如手捏和手拉胚，適合零基礎新手。學員可自由發揮創意，完成作品後可選擇代為上釉或親自體驗上色，絕對能讓情侶感情升溫！

2. 密室逃脫

圖／邏思起子
圖／邏思起子

密室逃脫是一個充滿挑戰與刺激的活動，讓你們在雨天裡一起解開謎題，挑戰智慧與團隊合作。不僅能加深你們的默契，還能增進彼此的了解與感情。在滴滴答答的雨天裡，就透過密室逃脫來場充滿冒險的旅程，讓你們在緊張與興奮中享受一段難忘的時光吧！

在信義和南京三民皆有分店的的邏思起子工作室成立至今，提供多元古文化與創新設計的真人密室逃脫，包含「創世紀」和「血色古堡」等主題。其「密室獨眼傑克」和「迷霧島」等原創主題，融合獨特場景與創意解謎，適合新手與密室愛好者挑戰，絕對能讓下雨天變成一場有趣的冒險。

3. 腳底按摩

圖／桃園腳底按摩推薦
圖／桃園腳底按摩推薦

如果你們更喜歡輕鬆放鬆的約會，腳底按摩絕對是一個不錯的選擇。平常整天奔波，雙腳常常最需要放鬆，趁著雨天到按摩店享受舒適的腳底按摩，一邊約輝一邊緩解壓力，還能促進血液循環，更能營造出一個放慢步調、享受彼此陪伴的浪漫氛圍。加上雙方在舒適的環境中放鬆對話，無形中還能增進情感聯繫。

延伸閱讀>>【戀愛感約會行程懶人包】浪漫的 10 種約會活動提案，輕鬆營造粉紅泡泡

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