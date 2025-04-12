打敗板橋、霧峰林家！ 「復古花園旅遊」新生代百年名園冠軍景點在彰化 網友：真的超好拍，激推

【旅奇傳媒/編輯部報導】近期國內旅遊掀起復古風的熱潮，前往百年古厝園林旅行，成了時髦的玩法！佔地廣袤的園林，綠樹蓊鬱、繁花錯落，陽光穿透樹影灑落，輕鬆漫步其間，最能享受充電的愉悅；不論三五好友相偕出遊、或三代同堂家族旅行，都能在歷史底蘊深厚的古厝、庭園間，感受療癒舒心的美好時光。

成美文化園的「和園」，有台版日本兼六園的美譽。 圖：成美文化園官方臉書／提供

根據數位旅遊平台 Agoda 公布的「2025年旅遊趨勢調查」顯示，家庭旅遊越來越受重視，人們在追求放鬆的同時，也希望享受天倫之樂，而景觀多變的園林正好滿足這個需求，不僅有古蹟建築，也有季節花卉點綴，喜愛深度文化之旅、或熱中親近大自然的遊客，都能得到滿足。日前，《網路溫度計DailyView》盤點了「十大百年名園古厝」，彰化縣永靖鄉「成美文化園」，脫穎而出奪得冠軍，成為名園古厝第一名，趁著週末假日，到此出遊，享受園林景觀的多元魅力。

「成美文化園」拔得頭籌 復古建築、浪漫花園激推

時值氣候溫煦、適宜出遊的春夏之際，除了庭園景觀，成美文化園每年最受歡迎的旅遊檔期，是3-5月許願藤與花旗木花季、6-9月紫薇花季（又稱百日紅），以及12-2月落羽松季，讓成美文化園更添亭台樓閣的古韻之美，也獲得網友盛讚：「一年四季皆有花季，不管你是喜歡拍人像或者風景的攝影師都很適合來」、「隨便拍的照片都像是風景明信片」、「比我想像中大」、「假日園方都會定時安排導覽」、「這邊真的非常好拍，超推」！

▲成美文化園不定期推出活動，讓遊客享受親子 DIY 的美好時光。 圖：成美文化園官方臉書／提供

不論是尋找隱藏的拍照秘境，或是親子同玩扯鈴、手作 DIY，在擁有百年松柏、珍稀樹種的自然環境中，都能帶來身心靈的療癒與滿足。而坐落在成美文化園中的百年祖厝「成美公堂」，為彰化縣定歷史建築，今年慶祝140週年，其精緻的木作工藝、古樸紅磚的典雅，是一座結合藝術、園藝、歷史文化的園區。成美公堂規劃為「百年常民生活博物館」開放民眾參觀，公堂內共有44間展間，每個展間都規劃不同主題，讓民眾沉浸式體驗古早台灣生活，並將兒童遊具融入展間中供兒童遊玩。

▲李多慧穿上可愛的學生制服，在成美公堂的護龍拍攝夢幻美圖。 圖：成美文化園官方臉書／提供

承襲歷代技法的「和園」，則以日式庭園、植栽設計，包括碎石步道、植栽，搭配小橋、瀑布、池塘、季節花卉，層次分明的景觀，為當代台灣名園典範，也是台灣最熱門的婚紗景點之一；還有禪風庭院、紙油傘彩虹街道，當紅的「啦啦隊天花板」李多慧都曾穿上可愛的學生制服前來拍照，在 IG 上掀起熱潮！遊客在出發前，也可參考園方公布的四季花期表（https://www.cmcp1885.com/flower.html），前來盡情觀賞盛放的季節花顏！

▲每到假日，成美文化園成為三代同遊的美好處去，溫馨畫面洋溢著滿滿的幸福感。 圖：成美文化園官方臉書／提供

百年名園古厝各具特色 值得一一探訪

在《網路溫度計 DailyView》透過《KEYPO 大數據關鍵引擎》輿情分析軟體的調查中，排除了洋樓、餐廳、旅宿，所票選出的「十大百年名園古厝」，林本源園邸（板橋林家花園）」、「霧峰林家宮保第園區」分列亞軍、季軍，前者仿蘇州留園設計，是台灣保存最完整的清代庭園之一；後者包括宮保第、頂厝、大花廳等不同建築，氣派非凡，展現昔日的輝煌與尊貴。分列第4、第5名的，是超過200年歷史、台北市區內最大的古厝「林安泰古厝民俗文物館」，以及全台最古老的眷村暨澎湖最具代表性的眷村「篤行十村」。

第6至第10名，則分別是佔地800坪的典雅庭園及純木造二層日式館舍「北投文物館」、見證台南的歷史風華的藝文活動重地「吳園藝文中心」、桃園市境內的國定古蹟「李騰芳古宅」、1847年建成的商家豪宅「鹽水八角樓」，以及金門最具代表性的閩南聚落「水頭聚落」。

▲台灣百年名園、古厝TOP 10。 圖：《網路溫度計 DailyView》／來源

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