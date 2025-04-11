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好市多宣布北台中加油站「將停售柴油」 供應至5／11售完為止
好市多最新重大公告！ 近日突然宣布，好市多北台中店（北屯）「將停售柴油」，預計將於5月11日生效，這項改變政策引發網友熱議，使不少民眾直呼可惜！
全台好市多有加油站的地點，包含中壢站（桃園）、新莊站（新北），以及北台中站（北屯）這3處，目前得知只有北台中加油站會停售柴油，直到5/11當日售完為止。
據《TVBS新聞網》報導，透過側面瞭解，好市多停售柴油的主要原因在於柴油銷售量偏低，以及營運策略調整，推估好市多可能選擇停止供應柴油，將資源轉向需求更高的汽油，以更有效地服務會員。
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