近5年最佳花況！ 雲林土庫夢幻「羊蹄甲大道」粉紅花海大爆發 南洋櫻比櫻花更浪漫
週末出發賞花！ 雲林土庫「羊蹄甲大道」迎來近5年最佳花況盛開期，這裡的羊蹄甲花色鮮豔、花型大，近日盛開的粉紅花海美炸，散發著陣陣迷人香味，遊客們紛紛前來打卡，感受這片夢幻花海大道帶來的美好。
羊蹄甲於春季先開花後長葉，盛開時滿樹呈現粉紅花景，花型比櫻花更大，又別稱「印度櫻花、南洋櫻花」，經常被讚喻比櫻花更浪漫。
全長1.5公里的「羊蹄甲大道」景點，位在土庫「馬光國中」附近，種滿上千棵、樹齡超過40年的粉紅羊蹄甲，格外的花況豐盛形成一條幻彩的隧道，造就了一幅令人嘆為觀止的花海美景。
近期，氣溫的變化使得羊蹄甲的盛開日期延後，正因如此，堪稱是近5年來最佳花況！必定會吸引了大批遊客特地到此一睹花海風采，快把握花期來一起賞花之旅，一同遠眺如夢似幻的粉紅花海。
雲林土庫「羊蹄甲大道」
地點：雲林縣土庫鎮和平街101號（馬光國中）
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