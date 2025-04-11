限時3天搶便宜機票！ 樂桃航空「飛日本1880元起」 6航線6月底前出發
便宜機票快看！ 樂桃航空驚喜祭出限時促銷，以Minimum票價類型購入單程飛日本機票，只需要新台幣1,880元起，把握機會飛日本旅行，輕鬆出發免去暑假人擠人的煩惱！
樂桃航空最新促銷「享日輕鬆飛Sale」優惠，自即起至4/13的23:59前，有機會搶到「台北(桃園)出發往大阪(關西)、東京(成田・羽田)、名古屋(中部)、沖繩(那霸)，以及高雄出發往大阪(關西)」6條航線優惠，最低單程機票票價，只要新台幣1,880元起，適用於自4/15至6/20出發，可自由搭配附加服務，但樂桃航空不另收取燃油費。
須注意的是，優惠機票依機位狀況而定，優惠活動開始前1天，適用航班會提供至少1席優惠票價機位，但依據機位狀況，優惠機票仍有售完的可能。
樂桃航空《享日輕鬆飛Sale》
【販售期間】2025年4月11日12:00～4月13日23:59(TST)
【適用日期】2025年4月15日～6月20日
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