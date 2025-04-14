環遊世界享奢華美饌！大洋郵輪 傳奇名廚引領味蕾的極致旅程

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】熱愛旅遊、更鍾情於享受美食的旅人有福了！隨著「Oceania NEXT」升級計劃的推進，大洋郵輪（Oceania Cruises）再次提升豪華郵輪的標準，不僅在美食體驗上帶來全新驚喜，也推出多艘嶄新郵輪，為旅客打造更豐富的航程選擇。

法國名廚 Jacques Pépin 坐鎮大洋郵輪，推出12款全新美食探索之旅。 圖：中僑旅行社／提供

▲以精緻美食聞名的大洋郵輪，持續升級餐飲體驗。 圖：中僑旅行社／提供

烹飪中心成立15週年 帶領旅客深入當地市場

大洋郵輪以精緻美食聞名，這次升級計劃更是在餐飲方面帶來重大革新！首先，經典的 Jacques 法式餐廳重新登陸 A-Class 船隊，讓旅客能夠再次品味法國名廚 Jacques Pépin 精心設計的傳統法式料理。

傳奇名廚 Jacques Pépin 曾任三位法國元首的私人廚師、擁有米其林餐廳，而與他一同將法式烹飪技巧藉由電視節目引進美國的，正是電影《美味關係》中由梅莉史翠普飾演的知名女廚 Julia Child。2001年 Jacques Pépin 榮頒「烹飪界的奧斯卡」詹姆斯比爾德基金會大獎（James Beard）終身成就獎，迄今共出版20餘本烹飪書。

此外，為慶祝烹飪中心（Culinary Centre）成立15週年， 2025年大洋郵輪將推出12款全新「美食探索之旅」（Culinary Discovery Tours），帶領旅客深入當地市場，親身體驗世界各地的美食文化。

另一大亮點則是全新郵輪瑰麗號（Allura）的「The Grand Dining Room」升級計劃。這間主餐廳將推出超過270道全新菜餚，以精緻風味、現代烹調技術與優雅擺盤，讓旅客在3餐時刻皆能享受頂級美饌，進一步提升大洋郵輪的餐飲水準。郵輪上提供多樣化的休閒、精緻兼備的餐飲體驗，則包括 Jacques 經典法式料理、Polo Grill 牛排屋、Toscana 義大利料理、Red Ginger 亞洲美食百匯。

▲大洋郵輪全新郵輪瑰麗號（Allura）。 圖：中僑旅行社／提供

Allura 2025夏季正式首航 再推244天環球航程

在新船布局方面，Allura 將2025年夏季正式首航，並率先航行地中海，帶領旅客探索歐洲最經典的景點。而大洋郵輪的發展並不止步於此，2027與2029年還將推出2艘全新郵輪，持續擴展高端郵輪市場，提供更奢華舒適的旅遊體驗。此外，大洋郵輪也宣布2027年長達244天的環球航程，此航線將帶來更多個人化選擇，讓旅客根據自身喜好靈活安排行程，打造最適合自己的環球之旅。

▲（左起）中僑旅行社總經理林雲鶴、大洋郵輪亞太地區公關經理 Jodie Hart、亞太地區銷售總監 James Sitters。 記者-張偉浩／攝

大洋郵輪亞太地區銷售總監 James Sitters 表示，大洋郵輪旗下8艘小巧精緻的豪華郵輪，涵蓋600多個熱門及秘境港口，提供充裕時間及過夜停留，打造更深入的郵輪體驗。相較於其他市場，台灣旅客對郵輪旅遊有特別的偏好，其中「新船」與「大型郵輪」是最受關注的關鍵因素，台灣旅客對於設備新穎、設計現代化的郵輪特別感興趣。此外，台灣旅客也熱愛輕鬆愜意的小酌文化，偏好在旅途中細細品味美酒。大洋郵輪深刻理解台灣旅客的需求，因此在促銷活動上提供更多彈性選擇（Your Worldby Choice），讓旅客能夠依照自身需求選擇最合適的優惠方案，更多相關資訊可於「中僑旅行社」查詢。

▲大洋郵輪客房設計極為舒適雅致。 圖：中僑旅行社／提供

■ 精選推薦：大洋郵輪適合台灣市場的經典航程

◎ 06/30出發 Marina／倫敦→雷克雅維克11天：

深入北歐大自然，探索冰島壯麗峽灣。特別推薦：登上挪威奧勒松的 Aksla 山頂，一邊品嚐傳統 Svele 鬆餅，一邊欣賞市中心與峽灣的絕美景色，此行程更獲得《CondeNastTraveler》專業編輯推薦。

◎ 08/05出發 Allura／蒙地卡羅→雅典10天：

從蒙地卡羅啟航，前往地中海最迷人的島嶼與城市，包括聖托里尼與土耳其，沉浸在藍白相間的浪漫風光之中。

◎ 11/09出發 Vista／伊斯坦堡→巴塞隆納10天：

這趟10天旅程橫跨9座城市，造訪義大利墨西拿、法國尼斯與普羅旺斯等地，探索南歐的葡萄酒文化與迷人風景。

▲Aquamar® 水療+活力中心的頂級設施。 圖：中僑旅行社／提供

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