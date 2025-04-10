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「布魯樂谷」復刻版盼到了！ 高雄8000坪「最大親水樂園」啟用時間曝光 有戲水池、滑水道、水上鞦韆玩到翻

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／取自高雄市政府工務局公園處官網
圖／取自高雄市政府工務局公園處官網

高雄人終於盼到了，「布魯樂谷」復刻版即將來臨！ 高雄「最大親水樂園」預計在2026年夏天盛大開幕，為城市帶來一股清涼的水上樂趣，將包含戲水池、滑水道、水上鞦韆、更衣間等設施，加上涼亭遮蓋處，總面積達8000坪！

圖／取自高雄市政府工務局公園處官網
圖／取自高雄市政府工務局公園處官網

為填補高雄長久以來缺乏大型水上樂園的空缺，以及打造讓高雄市民緬懷舊時布魯樂谷的戲水歡樂時光，高雄市工務局進行的「亞灣2.0濱海景觀綠帶串聯及再造計劃」，致力於打造一個全新的多功能公園及親水空間。

圖／取自高雄市政府工務局公園處官網
圖／取自高雄市政府工務局公園處官網

圖／取自高雄市政府工務局公園處官網
圖／取自高雄市政府工務局公園處官網

改造工程預計在2026年暑假完工，屆時舊有的星光水岸公園將焕然一新，擴展為一個多功能公園，包括水樂園、戲水池、滑水道、水上鞦韆、水花森林等設施，共有各8間男、女更衣室，以及市集攤位等環境應有盡有，為遊客帶來更多水上樂趣體驗。

圖／取自高雄市政府工務局公園處官網
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圖／取自高雄市政府工務局公園處官網
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圖／取自高雄市政府工務局公園處官網
圖／取自高雄市政府工務局公園處官網

不僅如此，隨著2026年85大樓新飯店也將啟用，將會帶來更多新機能的加入，讓這個新興的水樂園成為高雄不可錯過的熱門景點，再度掀起夏日消暑熱潮！

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