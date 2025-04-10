快訊

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 他是最大贏家

台中「時代公園大厦」驚傳鷹架傾斜 驚險空拍畫面曝光

任粉大哭！任天堂Switch 2也怕中國市場 4因素「無限期延後」開賣

「高雄萬豪」旅展優惠搶先開跑！住宿28折、餐券買10送2，搶購時間1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／高雄萬豪提供
圖／高雄萬豪提供

高雄萬豪2025最殺優惠來了！高雄萬豪酒店年度線上旅展將於4月14日早上10點準時開跑，把握時機搶下超殺星級住宿與美食優惠。此次推出的住宿專案優惠最低下殺至28折，餐飲則享有83折起的優惠，快手刀準備搶購！

圖／高雄萬豪提供
圖／高雄萬豪提供

若是雙人出遊不妨選擇「萬豪雙人行住宿券」，享受價值近兩萬元的豪華客房與雙人早餐，旅展特價僅需5,399元；若想升級一日三餐的饗宴，「超豪氣雙人行住宿券」加贈雙人晚餐，只要7,399元就能吃好又住好。親子出遊也能安心選擇「萬豪闔家歡住宿券」，四人入住加四份早餐，優惠價同樣為7,399元。講究高品質假期的旅人，可考慮限量推出的「萬豪臻選天倫住宿券」，享受28坪家庭套房與行政酒廊禮遇，原價46,200元，旅展價只需18,888元。

圖／高雄萬豪提供
圖／高雄萬豪提供

美食饕客別錯過館內人氣餐廳的旅展限定方案。「豪享自助餐廳」午餐12張組合價10,120元（原價12,144元），晚餐組合13,420元（原價16,104元），輕鬆省下兩千元以上。「京享蔬食百匯餐廳」則主打蔬食風味，午餐券12張僅需8,580元，晚餐則為9,020元，皆為買十送二的超值組合。

圖／高雄萬豪提供
圖／高雄萬豪提供

圖／高雄萬豪提供
圖／高雄萬豪提供

此外，館內十間餐廳皆適用的「餐飲通用禮券」亦同步開賣，每張只要1,000元（原價1,100元），無論用於家庭聚餐或企業招待，都相當划算。即日起鎖定線上旅展，輕鬆入手五星美食與頂級住宿，錯過還要等明年喔！

編輯推薦

旅展 早餐 禮券 萬豪酒店

相關新聞

「布魯樂谷」復刻版盼到了！ 高雄8000坪「最大親水樂園」啟用時間曝光 有戲水池、滑水道、水上鞦韆玩到翻

復刻版「布魯樂谷」盼到了！ 高雄8千坪「最大親水樂園」搭戲水池、滑水道，明年「這時間」見客

「高雄萬豪」旅展優惠搶先開跑！住宿28折、餐券買10送2，搶購時間1次看

高雄萬豪2025最殺優惠來了！高雄萬豪酒店年度線上旅展將於4月14日早上10點準時開跑，把握時機搶下超殺星級住宿與美食優惠。此次推出的住宿專案優惠最低下殺至28折，餐飲則享有83折起的優惠，快手刀準備搶購！

５星級體驗「探索星號」！ 對中身分證「麗、星」二字 優惠指定航次「買一送一」

玩郵輪享證件優惠！ 對中「麗、星」 搭探索星號指定航次「買一送一」

HX Hurtigruten Expeditions 海達路德遊輪探險 加速拓展台灣市場

全球知名探險郵輪品牌 HX Hurtigruten Expeditions 海達路德遊輪探險（以下簡稱 HX）宣佈進一步加大對亞太市場的投入，深化佈局台灣、香港及東南亞市場，為旅客帶來更多極地及探險航線選擇。...

周末爆滿！遠雄海洋公園「美人魚實境秀」改預約付費制

遠雄海洋公園「美人魚嘉年華」即日起夢幻登場，園區的人氣表演「美人魚實境秀」調整為預約付費制，目前周末場次幾乎場場完售，成...

台股重挫股民搶公園？ 史前館「招租」、劍湖山「可容納3萬人」、摩斯漢堡「有24h門市」

台股重跌股民搶公園？ 史前館「招租」、劍湖山「可容納3萬人」、摩斯漢堡「有24h門市」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。