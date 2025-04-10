「高雄萬豪」旅展優惠搶先開跑！住宿28折、餐券買10送2，搶購時間1次看

高雄萬豪2025最殺優惠來了！高雄萬豪酒店年度線上旅展將於4月14日早上10點準時開跑，把握時機搶下超殺星級住宿與美食優惠。此次推出的住宿專案優惠最低下殺至28折，餐飲則享有83折起的優惠，快手刀準備搶購！

圖／高雄萬豪提供

若是雙人出遊不妨選擇「萬豪雙人行住宿券」，享受價值近兩萬元的豪華客房與雙人早餐，旅展特價僅需5,399元；若想升級一日三餐的饗宴，「超豪氣雙人行住宿券」加贈雙人晚餐，只要7,399元就能吃好又住好。親子出遊也能安心選擇「萬豪闔家歡住宿券」，四人入住加四份早餐，優惠價同樣為7,399元。講究高品質假期的旅人，可考慮限量推出的「萬豪臻選天倫住宿券」，享受28坪家庭套房與行政酒廊禮遇，原價46,200元，旅展價只需18,888元。

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美食饕客別錯過館內人氣餐廳的旅展限定方案。「豪享自助餐廳」午餐12張組合價10,120元（原價12,144元），晚餐組合13,420元（原價16,104元），輕鬆省下兩千元以上。「京享蔬食百匯餐廳」則主打蔬食風味，午餐券12張僅需8,580元，晚餐則為9,020元，皆為買十送二的超值組合。

圖／高雄萬豪提供

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此外，館內十間餐廳皆適用的「餐飲通用禮券」亦同步開賣，每張只要1,000元（原價1,100元），無論用於家庭聚餐或企業招待，都相當划算。即日起鎖定線上旅展，輕鬆入手五星美食與頂級住宿，錯過還要等明年喔！