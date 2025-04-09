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５星級體驗「探索星號」！ 對中身分證「麗、星」二字 優惠指定航次「買一送一」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／麗星郵輪提供
圖／麗星郵輪提供

亞洲人最關注的麗星郵輪回歸！ 2025以全新名稱「探索星號Star Navigator」於3月底啟動為期8個月的航程，從基隆港盛大啟航，每周安排前往日本及韓國，讓旅客賞櫻望海，一次體驗四季變換的美。現在可把握「麗星郵輪召集令」最後機會，對中證件2字，即可享「買一間送一間」的超值好康！

圖／麗星郵輪提供
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除了豐富的航程安排、五星級船舶設施外，2025探索星號船上的活動和設施已經過全面升級，包括多項娛樂及休閒設施，如羅馬泳池、空中滑水道、海上籃球場等，適合所有旅客一同享受。

圖／麗星郵輪提供
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特別針對家庭及各年齡層旅客打造多樣化的娛樂活動，從Silent Disco夜晚派對、泡沫派對到紅毯之夜盛宴，讓旅客在海上也能擁有超嗨氛圍；另一亮點是分齡娛樂活動，無論是年輕族群還是家庭旅客，都能找到專屬於自己的快樂時光。

圖／麗星郵輪提供
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探索星號秉持麗星郵輪的美食傳統，提供多國料理的饗宴，包含了法式大餐、日式壽司，還是自助餐吃到飽等，並為旅客打造了3天2夜的公海之旅，帶領旅客感受日本文化，品嚐壽司、刺身、拉麵和天婦羅等精心料理，每一口都展現了日本精髓。

圖／麗星郵輪提供
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把握好康機會，拿出身分證，若名字裡有「麗」、「星」兩個字的朋友，參加指定(4/11、4/13、4/16)三航次遊日本石垣島，就可享有「買一間送一間」特別優惠！

圖／麗星郵輪提供
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買一送一 郵輪

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