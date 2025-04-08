台股重挫股民搶公園？ 史前館「招租」、劍湖山「可容納3萬人」、摩斯漢堡「有24h門市」

遭川普關稅風暴，台股於7日.8日迎來史詩級的重挫，被形容是「開盤即收盤」慘況，傳出一片股民哀號要來去「排隊睡公園」。率先有網友貼心分享北中南睡公園好選擇，更釣出一票小編幽默發文，新竹巨城百貨小編要睡門口、家樂福聰明祭出睡公園4件套，陸續還傳出史前館在招租、劍湖山有空間可容納3萬人、摩斯漢堡貼心丟出24h門市名單，讓廣大網友看了不禁嘴角上揚！

●史前館小編招租「公園空位」

史前館小編丟出「租」卑南遺址公園大草坪空位的招租消息，更提及「卑南文化人沉睡3000年，都浮現在世人眼前」、「綠色到底，終會有奇蹟出現，邀你睡公園，吸取日月精華，吉時：誠意滿滿都是吉時」、「不用明火、不可鑽地打擾文化人，早晚溫差大請務必做好保暖，卑南遺址公園場地租借辦法請洽官網非誠勿擾。」

不少網友紛紛留言「小編的這個文案寫得很符合時事」、「要佔位嗎」、「這公園看起來不錯，請問哪裡可以領樹皮」、「幾點集合？相約公園見」、「有依照類股分區嗎」。

●劍湖山小編自薦「這裡最大容納量30,000人」

台股重挫，先是引出股民紛紛表示要去睡公園了，接著更出現網友戲稱恐怕連公園、火車站的空位都早已經被搶光了。劍湖山世界小編立刻丟一則暖心貼文說「這裡最大容納量30,000人，只比大安森林公園少一點，想坐『擎天飛梭－極速落體』？我們也有，但我想大家今天坐了一整天都沒動，應該暫時不想搭」，最後還說「真的要睡公園？你可以選擇更好的，這裡就是『劍湖山世界主題樂園』，歡迎大家來樂園，保證9453『就是有鬆』」

貼文曝光後，引發網友熱烈回應、搞笑提問「被斷頭可以免費住嗎？」、「停車場月繳能算便宜一點嗎？有long stay的需求」、「有免費提供紙箱嗎？」，甚至有人悲問「都要睡公園了，確定還有買門票的錢嗎？」

●摩斯漢堡小編貼心整理「各縣市公園門市&24h門市」

摩斯漢堡則是在7日的中午股市即將收盤前，在Threads社群平台用安慰的語氣問候粉絲「堡，今天心情還好嗎？」，並在貼文下方詳列公園旁的門市地址，更進一步貼出全台24小時營業的門市，但也順便附註「無提供住宿等相關服務，敬請見諒」。

搞笑的小編也幽默回應網友提問，有網友留言「堡，你們家衛生紙有夠難用」，小編回「堡，那是拿來當棉被蓋的」，引網友們笑翻表示「摩斯真的很調皮！」、「堡！你太貴了」、「有友善時光嗎」