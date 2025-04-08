快訊

謝宜容涉貪遭起訴！今「全部認罪」 100萬交保加戴電子腳鐐

30萬張大量打不開！鴻海收跌停125元 寫1年多新低

個人爭議不斷？玉山航空證實 總經理徐柏岳「自請離職」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股崩跌！ 家樂福推出「睡公園4件套」引萬人朝聖 謝謝揪感心

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝家樂福Carrefour臉書
圖／翻攝家樂福Carrefour臉書

台股史詩級崩跌！ 美國總統川普的關稅政策影響下，昨（7日）台股創下新低，引發股民落淚要睡公園討論。不意外，行動力十足的家樂福小編，立即貼心推出「睡公園4件套」，包含鱷魚蚊香、蜜豆奶、白吐司和軟墊，笑稱「今晚睡公園的朋友，套組幫你配好了」，引起熱烈迴響。

家樂福社群小編貼出趣味十足的社群文案，在Threads平台吸引超過2.4萬、FB臉書也有超過1萬次按讚，精彩文案卻讓人眼前一亮，「睡公園4件套」，包含鱷魚蚊香「防蚊才能睡得安穩」、蜜豆奶「好喝 紙箱又好躺」、白吐司「不用熱水就能吃」和軟墊「墊在地上更好睡」，引網友們紛紛朝聖。

家樂福在臉書上分享貼文後，吸引眾多網友留言「謝謝家樂福的貼心」、「希望配備帳篷」、「你忘了配一包衛生紙」、「能分期零利率嗎？」、「家樂福應該用行動證明，直接到公園發放物資！」、「家樂福也這麼幽默風趣耶」。

編輯推薦

公園 家樂福

相關新聞

台股崩跌！ 家樂福推出「睡公園4件套」引萬人朝聖 謝謝揪感心

台股崩跌！ 家樂福推出「睡公園4件套」 幽默行銷引萬人朝聖

新北藝術新地標來了！ 30億打造「新北市美術館」4／8試營運免門票 3大特展、4空間場域搶先看

新北藝術新地標！ 30億打造「新北市美術館」4／8試營運免門票 3大展覽、4空間區域搶先看

爸媽快哭了！ 知名親子樂園「貝兒絲」又少一家 桃園店4／27熄燈倒數

爸媽們哭哭！ 知名親子樂園「貝兒絲樂園」以「世界各國」為主題的親子遊樂園，自2019年起開業後提供多元遊樂設施，是親子熱門遊樂場所，但據官方宣布，由於租約到期，「桃園尋夢美國主題館」即將於4月27日正

巨型貓咪氣偶必拍！ 2025學甲蜀葵花文化節 「巷仔Niau」現蹤紫色花海、2M「蜀葵花迷宮」打造視覺饗宴

巨型貓咪氣偶必拍！ 2025學甲蜀葵花文化節 「巷仔Niau」現蹤紫色花海、2M「蜀葵花迷宮」

「星之卡比」快閃店登陸南港LaLaport！限定周邊、見面會一次看

超人氣遊戲角色「星之卡比」期間限定快閃店正式登陸南港LaLaport！本次活動以「可愛且充滿復古感的遊戲中心」為主題，打造多個特色拍照區，包括卡比巨型公仔、台灣限定主題牆及生日牆，還有經典夾娃娃機等。活動現場更推出台灣限定原創周邊商品，讓粉絲們收藏夢幻逸品。此外，每週六、日還舉辦卡比見面會，讓粉絲們近距離與卡比合影，感受滿滿萌力。

2025「木棉花道」必訪懶人包！中南部唯美木棉花道一次看個夠

春天的腳步悄悄靠近，無論你是攝影愛好者還是熱愛大自然的人，都無法錯過這場色彩繽紛的木棉花盛宴！在2025年，從彰化到台南，中南部的木棉花道都將為你帶來一場視覺的饗宴，火紅的花朵與翠綠的稻田交織，形成一幅幅令人驚艷的春日畫卷！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。