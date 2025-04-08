台股崩跌！ 家樂福推出「睡公園4件套」引萬人朝聖 謝謝揪感心

台股史詩級崩跌！ 美國總統川普的關稅政策影響下，昨（7日）台股創下新低，引發股民落淚要睡公園討論。不意外，行動力十足的家樂福小編，立即貼心推出「睡公園4件套」，包含鱷魚蚊香、蜜豆奶、白吐司和軟墊，笑稱「今晚睡公園的朋友，套組幫你配好了」，引起熱烈迴響。

家樂福社群小編貼出趣味十足的社群文案，在Threads平台吸引超過2.4萬、FB臉書也有超過1萬次按讚，精彩文案卻讓人眼前一亮，「睡公園4件套」，包含鱷魚蚊香「防蚊才能睡得安穩」、蜜豆奶「好喝 紙箱又好躺」、白吐司「不用熱水就能吃」和軟墊「墊在地上更好睡」，引網友們紛紛朝聖。

家樂福在臉書上分享貼文後，吸引眾多網友留言「謝謝家樂福的貼心」、「希望配備帳篷」、「你忘了配一包衛生紙」、「能分期零利率嗎？」、「家樂福應該用行動證明，直接到公園發放物資！」、「家樂福也這麼幽默風趣耶」。