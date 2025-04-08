聽新聞
0:00 / 0:00
台股崩跌！ 家樂福推出「睡公園4件套」引萬人朝聖 謝謝揪感心
台股史詩級崩跌！ 美國總統川普的關稅政策影響下，昨（7日）台股創下新低，引發股民落淚要睡公園討論。不意外，行動力十足的家樂福小編，立即貼心推出「睡公園4件套」，包含鱷魚蚊香、蜜豆奶、白吐司和軟墊，笑稱「今晚睡公園的朋友，套組幫你配好了」，引起熱烈迴響。
家樂福社群小編貼出趣味十足的社群文案，在Threads平台吸引超過2.4萬、FB臉書也有超過1萬次按讚，精彩文案卻讓人眼前一亮，「睡公園4件套」，包含鱷魚蚊香「防蚊才能睡得安穩」、蜜豆奶「好喝 紙箱又好躺」、白吐司「不用熱水就能吃」和軟墊「墊在地上更好睡」，引網友們紛紛朝聖。
家樂福在臉書上分享貼文後，吸引眾多網友留言「謝謝家樂福的貼心」、「希望配備帳篷」、「你忘了配一包衛生紙」、「能分期零利率嗎？」、「家樂福應該用行動證明，直接到公園發放物資！」、「家樂福也這麼幽默風趣耶」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言