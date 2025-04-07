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台鐵新票價長途首破千 自強號基隆潮州1135元最貴

中央社／ 台北7日電
台鐵將於6月23日調漲票價，這是台鐵30年來首次調漲，雖然台鐵對長途採取遞遠遞減，但長途票價首次突破新台幣1000元，最貴是基隆到潮州1135元。圖為台鐵EMU 3000型新自強號。聯合報系資料照
台鐵將於6月23日調漲票價，這是台鐵30年來首次調漲，雖然台鐵對長途採取遞遠遞減，但長途票價首次突破新台幣1000元，最貴是基隆到潮州1135元。圖為台鐵EMU 3000型新自強號。聯合報系資料照

台鐵將於6月23日調漲票價，這是台鐵30年來首次調漲，雖然台鐵對長途採取遞遠遞減，但長途票價首次突破新台幣1000元，最貴是基隆到潮州1135元。

根據台鐵提供的資料，目前所有長途路線的票價都在千元以內，新票價自強號北高也不會超過千元，例如：台北站到新左營站從824元漲到975元，台北站到高雄站從843漲到994元。

不過，台鐵仍有多個長途路線首次突破千元，目前自強號最貴的是基隆站到潮州站989元，新票價為1135元；包括雙北到屏東自強號也多半超過千元，例如，台北站到屏東站將從891漲到1040元，板橋站到屏東站將從875元漲到1024元。

另外，西部到東部也有多個路線逾千元，例如，新竹站到台東站由960元漲到1108元，彰化站到花蓮站從855元漲到1005元，高雄站到宜蘭站從927元漲到1075元。

台鐵指出，目前短途旅客量占7成以上，長途旅客並不多。

台鐵說，這次是依據立法院核准的鐵路運價率公式為基礎，以報酬率0.36%計算合理化票價，平均調約26.8%。新票價採用遞遠遞減各運距區間各等級（分區間車、莒光號、自強號）列車運價率，每延人公里1.42元至3.39元。

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