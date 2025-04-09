HX Hurtigruten Expeditions 海達路德遊輪探險 加速拓展台灣市場

全球知名探險郵輪品牌 HX Hurtigruten Expeditions 海達路德遊輪探險（以下簡稱 HX）宣佈進一步加大對亞太市場的投入，深化佈局台灣、香港及東南亞市場，為旅客帶來更多極地及探險航線選擇。

作為全球歷史最悠久的探險郵輪公司，HX 以其可持續的探險旅行理念和高品質的航海體驗受到全球旅客的青睞。隨著亞洲市場對探險旅遊的興趣日益濃厚，HX 正積極拓展其業務版圖，並任命新的區域銷售與業務開發經理，專注於推動台灣、香港及東南亞市場的業務增長。

HX 目前提供涵蓋南北極、加拉帕戈斯群島等全球頂級探險目的地的航線。旗下擁有專為極地探險航行所打造的全球第一批混合動力探險郵輪——南森號（MS Fridtjof Nansen）與阿蒙森號（MS Roald Amundsen）。這兩艘郵輪由挪威克萊文船廠（Kleven Verft）建造，搭載4個勞斯萊斯伯根引擎（Rolls-Royce Bergen Engines）與2個電池組，並具備 PC6 冰級認證，確保在極地環境中的卓越航行能力與環保效能。

透過此次亞太區業務的擴展，HX 期待為更多台灣旅客打造獨特且難忘的探險旅程。

HX 亞洲區商務總監 Joe Zou 表示：「臺灣市場對探險旅遊的興趣正迅速增長，我們希望透過專業的團隊與深耕本地的戰略，為臺灣旅客打造更卓越的探險航海體驗。透過我們在疫情後推崇的國際化科學探險航行，以及 華語服務，專為來自臺灣與全球華語市場的極地探險家們創造獨特且難忘的體驗。」

關於 HX Hurtigruten Expeditions 圖／海達路德 提供

HX Hurtigruten Expeditions 海達路德遊輪探險（以下簡稱 HX）是全球領先的探險郵輪公司，擁有超過130年的探險航行歷史，致力於可持續的探險旅行體驗。HX 提供前往南極、北極、加拉帕戈斯群島、南美、北美和歐洲等地的探險航程，並以其環保理念和高品質的探險體驗聞名。

🔗 HX Hurtigruten Expeditions 海達路德網站

HX特色：

✦ 源於1896年的極地探險專家

✦ 專爲充滿好奇心的探險家而打造

✦ 專注環保的行業領軍者

The HX Difference

圖／海達路德 提供 1896年首次從挪威航行到斯瓦爾巴群島，探險郵輪界運力最大的運營商自 1902 年以來與科學家合作，與 31 個科學機構合作的世界領先科學計劃，完善的科學中心和HX科學計劃。由科學家、歷史學家進行每日科學講座，專為探險與科學而建造的船隊。 ✦ IAATO / AECO 委員會董事會主席

✦ 2008年全船隊禁止使用重質燃料油

✦ 2018年全船隊禁止使用一次性塑膠

✦ 2019年推出第一艘混合動力遊輪阿蒙森號

✦ 2020年第二艘混合動力姐妹船南森號問世

✦ 所有郵輪公司中ESG最高評級

延伸閱讀>>台灣虎航首度南下高雄招募空服員 快來挑戰夢想！

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」