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新北藝術新地標來了！ 30億打造「新北市美術館」4／8試營運免門票 3大特展、4空間場域搶先看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝新北市美術館官網、臉書
圖／翻攝新北市美術館官網、臉書

新北藝術新地標終於要來了！　歷時多年建設、耗資達30億的「新北市美術館」，將於2025年4月25日盛大開幕！搶在正式開幕前，預計於4月8日起，為期一周的試營運測試。

同時，為慶祝開幕，從4月26日至6月1日，舉辦連續六個週末的開館系列活動，包括建築光雕、燈光造境、表演節目、主題市集，首周末還特別安排煙火秀，將帶給市民們一系列難忘的活動體驗。

新美館試營運期間免門票，將開放本館B1至4F部分展場。圖／翻攝新北市美術館官網、臉書
新美館試營運期間免門票，將開放本館B1至4F部分展場。圖／翻攝新北市美術館官網、臉書

新北市美術館於4月8日至4月13日進行試營運，期間開放市民免費參觀，讓大家提前感受這一文化盛事。館內除了展出一般常設展，更優先開放3大特展，包括「往來／照見」典藏研究展 (3A、3B、4B展覽室)、「新店男孩：Don't Worry, Baby」(4A展覽室)和「再自然不過的事」(探索基地、新美聚所)，呈現精彩多元的藝術風貌。

新北市美術館試營運期間，優先推出三大特展。圖／翻攝新北市美術館官網、臉書
新北市美術館試營運期間，優先推出三大特展。圖／翻攝新北市美術館官網、臉書

新北市美術館的建築設計融合現代化建築與周邊自然景觀，由「姚仁喜｜大元建築工場」著名設計師操刀，以3166根圓柱狀鋁管交錯包覆而成，象徵新北最常見蘆葦搖曳姿態，展現獨具一格的外觀風格。

新美館獨具一格的外觀風格，象徵新北最常見蘆葦搖曳姿態。圖／翻攝新北市美術館官網、臉書
新美館獨具一格的外觀風格，象徵新北最常見蘆葦搖曳姿態。圖／翻攝新北市美術館官網、臉書

多元空間場館提供市民一處充滿藝術、教育與休憩氛圍的文化空間，包括圓頂藝術空間「新美聚所」、「新美公園」戶外園區、公共藝術作品「藝術街坊」和限定夏日開放的「戲水沙坑」，免費供民眾參觀。

新美聚所公共設施。圖／翻攝新北市美術館官網、臉書
新美聚所公共設施。圖／翻攝新北市美術館官網、臉書

戲水沙坑區，限定每年夏季開放戲水池。圖／翻攝新北市美術館官網、臉書
戲水沙坑區，限定每年夏季開放戲水池。圖／翻攝新北市美術館官網、臉書

新北市美術館

試營運：4/8～4/13

開幕日期：4/25

開館時間：週二至五10：00～17：30／週六、日10：00～18：00

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