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爸媽快哭了！ 知名親子樂園「貝兒絲」又少一家 桃園店4／27熄燈倒數

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝貝兒絲樂園業者Google地圖
圖／翻攝貝兒絲樂園業者Google地圖

爸媽們哭哭！ 知名親子樂園「貝兒絲樂園」以「世界各國」為主題的親子遊樂園，自2019年起開業後提供多元遊樂設施，是親子熱門遊樂場所，但據官方宣布，由於租約到期，「桃園尋夢美國主題館」即將於4月27日正式關門收攤，溜小孩的遊樂園好去處又少一間！

圖／翻攝貝兒絲樂園業者Google地圖
圖／翻攝貝兒絲樂園業者Google地圖

「貝兒絲樂園」於臉書上表示感謝顧客們與樂園一同創造出美好的回憶，由於租約到期而宣布將停止營業，現有持有該樂園會員卡的家庭，可攜至板橋或台中另外兩家分店使用。對於Google評論高達4.6顆星的桃園店，顧客們對該樂園好評如潮「館內玩具整理得很乾淨，用心維護」、「遊戲主題多樣化，環境舒適，服務人員親切」，一得知即將停業消息後，喜愛的顧客們紛紛不捨。

圖／翻攝貝兒絲樂園官方臉書
圖／翻攝貝兒絲樂園官方臉書

貝兒絲樂園在全盛時期全台擁有8間分店，隨著桃園店將於4月27日歇業，貝兒絲樂園在全台僅剩板橋與台中兩門市，未來會員卡仍可在貝兒絲樂園的板橋館、台中米平方館繼續使用，但近期一些家長在Google評論中指出，原本儲值的金額無法退還，而最後一個月內湧入桃園店的人潮，樂園也難以控管。另外有家長提到玩具未及時收拾、餐點等候時間過長等問題，顯示樂園突然停業消息帶來的管理衝擊，可以說是一大挑戰。

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