巨型貓咪氣偶必拍！ 2025學甲蜀葵花文化節 「巷仔Niau」現蹤紫色花海、2M「蜀葵花迷宮」打造視覺饗宴

五彩繽紛花海迎客！ 2025「學甲蜀葵花文化節」熱烈盛開中，今年除了2公尺高「蜀葵花迷宮」必追，以及巨型貓咪氣偶「巷仔Niau」現蹤紫色花海，更加入了紅黃相間的火焰雞冠花、粉萼鼠尾草等，展現出繽紛色彩世界，為遊客帶來視覺盛宴。

圖／IG@hsingfang20授權

壯觀的紫色粉萼鼠尾草花田，景致酷似薰衣草，讓人置身於童話般的浪漫氛圍中。在花海中央，還有去年文博會上亮相的「巷仔Niau」麒麟尾貓，與花田美景相得益彰，營造出獨特的迷宮場景，讓遊客置身其中，享受如夢如幻的時刻。

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耀眼的「蜀葵花田」栽種達2.6公頃，植株高達2公尺，紅、橙、黃、綠、紫，五彩繽紛的美麗花海，打造成超級壯觀「蜀葵花迷宮」，讓人穿梭在其中精彩美拍。

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除了白天的美景，夜晚的蜀葵花文化節同樣令人驚豔。在學甲光華社區，設置了裝置藝術、花燈，讓遊客在夜間也能欣賞繽紛的花海美景。此外，還有多項活動和表演等精彩節目，讓遊客在藝術與自然的交融中度過愉快時光。

2025學甲蜀葵花文化節

日期：即起至4月底止

地點：台南市學甲區光華里8鄰過港子65號 (學甲光華里民活動中心周邊一帶)