「星之卡比」快閃店登陸南港LaLaport！限定周邊、見面會一次看

超人氣遊戲角色「星之卡比」期間限定快閃店正式登陸南港LaLaport！本次活動以「可愛且充滿復古感的遊戲中心」為主題，打造多個特色拍照區，包括卡比巨型公仔、台灣限定主題牆及生日牆，還有經典夾娃娃機等。活動現場更推出台灣限定原創周邊商品，讓粉絲們收藏夢幻逸品。此外，每週六、日還舉辦卡比見面會，讓粉絲們近距離與卡比合影，感受滿滿萌力。

圖／取自LaLaport南港臉書粉絲團

「Kirby’s Toki-Meki ☆ Crane Fever TAIWAN」期間限定店 將於4月3日至4月27日限定登場，地點位於LaLaport南港1F中央廣場。卡比見面會則於4/3-4/6、4/12-4/13、4/19-4/20、4/26-4/27舉行，每日五個時段（13:00、14:20、15:40、17:00、18:20），每場約30分鐘。提醒粉絲們，由於活動熱度高，期間限定店可能實施人流管制，建議提早到場。

圖／取自LaLaport南港臉書粉絲團

此外，活動期間還推出特別贈品活動，4月28日將抽出10組幸運粉絲，贈送限定「卡比徽章別針」。參加方式簡單，只要按讚LaLaport臉書指定貼文、分享並Tag好友留言「一起去LaLaport南港逛星之卡比快閃店！」即可參加抽獎。卡比粉絲們，快揪團出發，感受這場獨一無二的可愛盛宴吧！

圖／取自LaLaport南港臉書粉絲團

圖／取自LaLaport南港臉書粉絲團