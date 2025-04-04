快訊

葉欣眉驚傳罹「類癌」！緊急動刀摘除腫瘤病倒畫面曝光

太魯閣號事故裝紀念燈花8千萬 Cheap轟台鐵：改革才對得起死者

疑煞車失靈…宜蘭綠博小火車翻覆壓傷夫妻 1人失去呼吸心跳搶救中

「星之卡比」快閃店登陸南港LaLaport！限定周邊、見面會一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自LaLaport南港臉書粉絲團
圖／取自LaLaport南港臉書粉絲團

超人氣遊戲角色「星之卡比」期間限定快閃店正式登陸南港LaLaport！本次活動以「可愛且充滿復古感的遊戲中心」為主題，打造多個特色拍照區，包括卡比巨型公仔、台灣限定主題牆及生日牆，還有經典夾娃娃機等。活動現場更推出台灣限定原創周邊商品，讓粉絲們收藏夢幻逸品。此外，每週六、日還舉辦卡比見面會，讓粉絲們近距離與卡比合影，感受滿滿萌力。

圖／取自LaLaport南港臉書粉絲團
圖／取自LaLaport南港臉書粉絲團

「Kirby’s Toki-Meki ☆ Crane Fever TAIWAN」期間限定店 將於4月3日至4月27日限定登場，地點位於LaLaport南港1F中央廣場。卡比見面會則於4/3-4/6、4/12-4/13、4/19-4/20、4/26-4/27舉行，每日五個時段（13:00、14:20、15:40、17:00、18:20），每場約30分鐘。提醒粉絲們，由於活動熱度高，期間限定店可能實施人流管制，建議提早到場。

圖／取自LaLaport南港臉書粉絲團
圖／取自LaLaport南港臉書粉絲團

此外，活動期間還推出特別贈品活動，4月28日將抽出10組幸運粉絲，贈送限定「卡比徽章別針」。參加方式簡單，只要按讚LaLaport臉書指定貼文、分享並Tag好友留言「一起去LaLaport南港逛星之卡比快閃店！」即可參加抽獎。卡比粉絲們，快揪團出發，感受這場獨一無二的可愛盛宴吧！

圖／取自LaLaport南港臉書粉絲團
圖／取自LaLaport南港臉書粉絲團

圖／取自LaLaport南港臉書粉絲團
圖／取自LaLaport南港臉書粉絲團

圖／取自LaLaport南港臉書粉絲團
圖／取自LaLaport南港臉書粉絲團

編輯推薦

LaLaport 復古 快閃店 星之卡比

相關新聞

巨型貓咪氣偶必拍！ 2025學甲蜀葵花文化節 「巷仔Niau」現蹤紫色花海、2M「蜀葵花迷宮」打造視覺饗宴

巨型貓咪氣偶必拍！ 2025學甲蜀葵花文化節 「巷仔Niau」現蹤紫色花海、2M「蜀葵花迷宮」

「星之卡比」快閃店登陸南港LaLaport！限定周邊、見面會一次看

超人氣遊戲角色「星之卡比」期間限定快閃店正式登陸南港LaLaport！本次活動以「可愛且充滿復古感的遊戲中心」為主題，打造多個特色拍照區，包括卡比巨型公仔、台灣限定主題牆及生日牆，還有經典夾娃娃機等。活動現場更推出台灣限定原創周邊商品，讓粉絲們收藏夢幻逸品。此外，每週六、日還舉辦卡比見面會，讓粉絲們近距離與卡比合影，感受滿滿萌力。

2025「木棉花道」必訪懶人包！中南部唯美木棉花道一次看個夠

春天的腳步悄悄靠近，無論你是攝影愛好者還是熱愛大自然的人，都無法錯過這場色彩繽紛的木棉花盛宴！在2025年，從彰化到台南，中南部的木棉花道都將為你帶來一場視覺的饗宴，火紅的花朵與翠綠的稻田交織，形成一幅幅令人驚艷的春日畫卷！

邊跑邊旅行！人生必跑的「七大城市馬拉松」

對愛跑步的旅人來說，參加國際馬拉松是最好的旅行方式，不只是在城市街頭奔跑，更像是用雙腳探索世界。像是紐約、倫敦、東京這些指標城市，每一場馬拉松都能順便安排一趟深度之旅，不論是賽道兩旁的城市風景，還是當地人的熱情加油聲，都讓人跑得又感動又難忘。想要一邊旅行一邊挑戰自己，不如就從世界馬拉松大滿貫開始規劃起吧！

重返你的1998！信義威秀改裝掀「回憶殺」 出示當年小物換限量免費電影票

信義威秀宣布即日起影廳內裝全面更新、兩棟樓面蛻變，未來將提供更多影迷舒適觀影空間，而為了慶祝改裝完成推出，近日威秀也推出...

搭名人郵輪環遊世界111天免百萬！KKday即起限量開賣

搭郵輪環遊世界免百萬！榮獲全球首艘《富比士旅遊指南》四星肯定、被譽為「移動式海上星級酒店」的名人郵輪，即日起與亞洲最大旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。