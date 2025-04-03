整理包／2025「大阪世界博覽會」來了！8大亮點展館+特色國際展館 朝聖「全球最大木造建築、高17米鋼彈」

五年一度盛典！暌違逾50年，2025「世界博覽會」再度來到日本大阪舉辦，將自2025/4/13起至2025/10/13展開為期六個月的世界盛會。本次以「構建未來社會，想像明日生活」為題，預計能吸引超過2千800萬人次參觀。

圖／EXPO 2025大阪世博官網

圖／EXPO 2025大阪世博官網

「2025大阪世博」選址在大阪灣中的人工島「夢洲」，除了亮點「8大特色展館」外，還有各國展館精彩亮相，以下整理各大重要看點，讓你開眼界不眼花！

【8大特色展館】

唯一1個開放式特色展館：Better Co-Being

「Better Co-Being」展館以特殊App、現場3D觸覺技術互動裝置等數位科技打造沉浸式體驗，讓觀展者參與到未來社會建構與自然、科技的共榮共鳴。

Better Co-Being。圖／EXPO 2025大阪世博官網

「生命的未來（いのちの未来）」展館

該展館設計以「水」為主要元素，打造瀑布主視覺，聚焦時下核心議題「AI人工智慧」，探討人類與機器人科技如何共存以創建更美好的社會與生活。更以「最先進的機器人技術」為最大亮點，像是人形與服務型機器人、機器人互動與表演等。

「生命的未來（いのちの未来）」展館。圖／EXPO 2025大阪世博官網

生命的遊樂場 水母館（いのちの遊び場 クラゲ館）

水母館為結合音樂、藝術與科技的體驗空間，流線型展館外型有如水母漂浮，主打「五感刺激、互動裝置」邀請觀展者體驗科學、技術、工程、藝術、數學等STEAM教育樂趣。展館內中央設置的「創造之樹」同樣切合主題，提供最主觀的視覺焦點。

生命的遊樂場 水母館（いのちの遊び場 クラゲ館）。圖／EXPO 2025大阪世博官網

「null²」展館

本展館主題為「數位自然」，以數位藝術、鏡像與互動裝置等建構虛擬世界，館內布滿鏡面，還有數位化的鏡像分身，提供超現實的驚喜體驗。

「null²」展館。圖／EXPO 2025大阪世博官網

生命動態平衡館（いのち動的平衡館）

由生物學者主導的「生命動態平衡館」擁有細胞膜般的特殊外型，運用多媒體打造生物展示與互動體驗區，以科學角度探索生命奧秘及進化。

生命動態平衡館（いのち動的平衡館）。圖／EXPO 2025大阪世博官網

「EARTH MART」展館

「EARTH MART」是一座擁有茅草屋頂的特色展館，主題正如其名「地球市場」，創造有如超市購物般的驚喜體驗，集結世界各地美食、文化，重新探尋飲食方式與未來生活。

「EARTH MART」展館。圖／EXPO 2025大阪世博官網

「生命循環冒險（いのちめぐる冒険）」展館

以方塊組成的展館「生命循環冒險（いのちめぐる冒険）」主打虛擬與擴增實境體驗「超時空劇場」，可從海洋、宇宙等多種視角開啟探索生命旅程。

「生命循環冒險（いのちめぐる冒険）」展館。圖／EXPO 2025大阪世博官網

對話劇場「生命的見證（Dialogue Theater –いのちのあかし–）」

結合電影和影像藝術的「對話劇場」本身是棵超過百年高齡的銀杏老樹，周圍有來自關西地區廢棄校舍及建築構成的新奇場域，以每日議題與對話推進與參觀者的交流與互動。

對話劇場「生命的見證（Dialogue Theater –いのちのあかし–）」。圖／EXPO 2025大阪世博官網

【精選各國展館亮點】

日本館：圓形展示場域，採用日本最先進技術展示生命循環，並以博覽會場內的垃圾進行生質燃氣發電，展現期望達到的永續型未來社會。

日本館。圖／EXPO 2025大阪世博官網

玉山數位科技台灣館（TECH WORLD）：以群山作為設計靈感，結合立體影像和數位技術，打造多元互動模式，並融入台灣傳統藝術、原住民文化表演等，使得本土文化更具生命力。（官網分類在民間展館）

中國館：雙曲面造型呈現中國傳統卷軸意象，展示來自自然、適應自然與自然和諧生活的中國文化及藝術美學。

美國館：由兩座三角形木造建築打造，搭配LED屏幕展示著名景點，以太空探索、可持續發展為體驗主軸。

荷蘭館：展館最大特色為「升起的太陽」，象徵0碳排能循環的潔淨能源，打造迎接下一個黎明的意象。

荷蘭館。圖／EXPO 2025大阪世博官網

西班牙館：以「不浪費資源」為理念，透過租賃、回收及再利用建造，由30個預製模組基座構成，整體空間約1,070平方公尺。

比利時館：設計概念圍繞「水」，呈現固體、氣體、液體等水的三態，展示生命科學、人類中心技術等領域。

比利時館。圖／EXPO 2025大阪世博官網

義大利館：體現文藝復興時期文化底蘊與願景藍圖，詮釋「理想城市」的重點主題。

沙烏地阿拉伯館：以沙漠、城鎮等當地型態打造沉浸式體驗空間，並藉由光線、聲音等感官刺激帶領參觀者開啟探索之旅。

沙烏地阿拉伯館。圖／EXPO 2025大阪世博官網

卡達館：隈研吾建築事務所及卡達博物館攜手設計，結合傳統造船技術、日本木工榫接工藝，呈現多元、具流動感的建築美學。

卡達館。圖／EXPO 2025大阪世博官網

【其他核心看點】

全長達2公里的標誌建築「大屋根環（大屋根リング）」環繞特色展館，高度約12至20公尺，被金氏世界紀錄認證為「全球最大的木造建築物」，展現博覽會「多樣而統一」。整體主視覺為「生命之環」，其屋頂「空中走廊」得以俯瞰全會場與大阪灣。

日本最夯IP「萬代南夢宮鋼彈館」打造鋼彈的世界觀，展館外型以未來「太空港」為概念，最大亮點無非是館內「高17公尺的等比例鋼彈」，為參觀者帶來最直觀的臨場震撼感。

全球最大的木造建築物「大屋根環」。圖／EXPO 2025大阪世博官網

萬代南夢宮鋼彈館。圖／EXPO 2025大阪世博官網

2025大阪世博吉祥物「脈脈 ミャクミャク」。圖／EXPO 2025大阪世博官網