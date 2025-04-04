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2025「木棉花道」必訪懶人包！中南部唯美木棉花道一次看個夠

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


隨著櫻花季的謝幕，2025年中南部的木棉花季節將持續接力！從彰化到台南，以木棉花為主題的景點，不僅讓人陶醉於花海的美麗，更為每一位遊客提供了無數拍照打卡的機會。以下是中南部最美的木棉花景點懶人包，讓我們一起來欣賞這些充滿生命力與熱情的春日花道吧！



※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


│埤頭木棉花道

│竹塘木棉花道

│東螺溪木棉花道

│虎尾木棉花道

│雲科木棉花道

│林初埤木棉花道

│台灣詩路

│東豐路


埤頭木棉花道│火紅花海，春日之旅


【埤頭木棉花道】終於在3月下旬迎來了最美的盛開時刻！今年因氣候影響，花季稍晚，但當橘紅色的木棉花終於綻放時，整條道路瞬間被火紅的花朵妝點得熱情奔放。這條全長近1.5公里的木棉花道，不僅成為彰化最壯觀的賞花景點，更與周圍的翠綠稻田相映成趣，交織出一幅色彩鮮明的春日畫卷。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


【埤頭木棉花道】不僅是視覺上的饗宴，更是春日旅遊的最佳選擇。無論是漫步其中，感受花海的環繞，或是拍攝美照，留下難忘回憶，這裡都是理想的去處。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


【埤頭木棉花道】

賞花地點：可直接導航「埤頭木棉花道」


竹塘木棉花道│親子散步好地方


【竹塘木棉花道】全長約100公尺，適合帶全家大小一起來散步！每到花季時周遭一片通紅，旁邊是一望無際的稻田，漫遊在鄉間小路下景色美不勝收，在早晨或傍晚的景色各有不同的風味，漂亮的美景是網紅IG的人氣打卡景點！


▲圖片來源：彰化縣政府（往年花況照片）
▲圖片來源：彰化縣政府（往年花況照片）


木棉花的原產地為印度、馬來群島和菲律賓群島，花朵綻放後的大小約一個手掌大，顏色為為橙黃或橙紅色，它的花語是珍惜眼前的幸福。「2025竹塘鄉棉花季」木棉花目前花況正好，推薦大家在空閒時間不妨和親朋好友一起前來竹塘秘境，欣賞花海與稻田的美麗喔！


▲圖片來源：彰化縣政府（往年花況照片）
▲圖片來源：彰化縣政府（往年花況照片）


【竹塘木棉花道】

賞花地點：彰化縣竹塘鄉田頭堤防旁(可導航水神樹公竹塘木棉花道)


東螺溪木棉花道│攝影愛好者的必去之地


每年初春時節，【東螺溪木棉花道】這條綿延數公里的木棉花道，火紅盛開，高大橙紅色的木棉花海，甚為壯觀。


▲圖片來源：甯世漢攝影（往年照片）
▲圖片來源：甯世漢攝影（往年照片）


【東螺溪木棉花道】車道兩旁的木棉花海，吸引攝影愛好者與往來遊客前來拍攝，拍攝時請注意來往車輛與自身安全。


▲圖片來源：甯世漢攝影（往年照片）
▲圖片來源：甯世漢攝影（往年照片）


【東螺溪木棉花道】

賞花地點：可直接導航「東螺溪木棉花道」


虎尾木棉花道│熱情紅色隧道


雲林【虎尾木棉花道】，今年雖然花期稍晚，卻依然熱情綻放，為這條綿延近一公里的道路披上一層燦爛的橘紅。走進這條紅色隧道，滿地落英點綴著步道，陽光穿透花朵映照在地面上，仿佛步入一幅春日畫卷。



此木棉花道位於145縣道，從斗六連絡道端第19公里處延伸至虎尾至西螺路段，兩側種滿成排木棉樹，每到三月便展現壯觀的橙紅花景。與其他地區的木棉花道相比，這裡的一側人行道更是雙排種植，形成獨特的木棉隧道，走在其中，彷彿被滿滿的熱情包圍，令人心醉神迷。


▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


【虎尾木棉花道】

賞花地點：雲林縣虎尾鎮145縣道


雲科木棉花道│浪漫的紅雪


春天的腳步漸近，雲科路二段的「木棉花廊道」成為了不少攝影愛好者和遊客的心頭好。這裡的木棉花猶如紅雪灑落，地上鋪滿了浪漫的花瓣，讓整個道路彷彿被點亮。成排、整齊的木棉花樹在春風的輕拂下綻放，火紅的花朵令人無法移開視線，簡直成為大自然的詩篇。


▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


走在這條木棉花廊道中，無論你是用近拍還是長焦鏡頭，都能捕捉到每一處細節的美感。每棵木棉花樹都散發著獨特的魅力，密集的花朵像是一幅美麗的畫作，讓你每拍一張照片都充滿詩意。特別是在科加三路口附近，這一帶的木棉花綻放最為壯觀，無論是花的數量還是畫面的構圖，都讓每位攝影師都能捕捉到無與倫比的美景。


▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


【雲科木棉花道】

賞花地點：可直接導航「雲科木棉花道」


林初埤木棉花道│全球最美花海街道之一


白河【林初埤木棉花道】被西班牙旅遊網站《Boredpanda》評選為全球最美花海街道之一，這條沿著南90及周邊田間道路綿延數公里的花道，每逢花季便被燦爛的木棉花妝點成火紅大道，兩側的綠油油稻田與紅綠相間的蓮田相互輝映，如詩如畫的鄉村景致成為攝影愛好者的天堂。


▲圖片來源：台南市白河區公所（往年照片）
▲圖片來源：台南市白河區公所（往年照片）


從晨曦微光到夕陽餘暉，每個時段的木棉花道都展現出不同的迷人風貌，無論是漫步其中，還是定格美照，都是不可錯過的春日記憶。


▲圖片來源：台南市白河區公所（往年照片）
▲圖片來源：台南市白河區公所（往年照片）


【林初埤木棉花道】

賞花地點：可直接導航「林初埤木棉花道」


台灣詩路│文學與花海的結合


台南鹽水的【台灣詩路】不僅是文學愛好者的朝聖地，也成為花迷們的夢幻秘境。隨著木棉花季到來，紅橙色的花朵綻放在筆直的步道兩旁，將這條靜謐的詩意長廊點綴得如詩如畫。在這裡，既能漫步於充滿文化氣息的詩路之間，又能沉浸在春日限定的花海美景之中，感受詩與自然交融的獨特魅力。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


「台灣詩路」是一條結合文學與景觀的文學步道，由熱愛台灣文學的林明堃先生親手打造。步道沿途除了綠意盎然的田園風光，最特別的是兩側以陶片燒製而成的詩文展示，採用仿竹簡的形式嵌於紅磚牆上，將台灣文學經典之作化作永恆的景觀。現在正值木棉花道的最佳觀賞期，樹梢上約四至五成的木棉花已熱情綻放，與詩路相映成趣，形成令人屏息的紅色花道。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


【台灣詩路】

賞花地點：可直接導航「台灣詩路」


東豐路木棉花│台南春天的熱情風景


春風輕拂，台南「東豐路」的木棉花迎來了最美的時刻。每年3月至4月間，這條街道就像是披上了一襲橙紅色的華裳，一串串熱情奔放的木棉花綻放枝頭，與藍天相映成趣，彷彿將整條道路點燃，成為台南春天最吸睛的行道樹風景。


▲圖片來源：台南市政府工務局粉專
▲圖片來源：台南市政府工務局粉專


沿著東豐路騎著單車，或是悠閒地漫步於木棉花樹下，都能感受到滿滿的春日氣息。當微風輕拂，花瓣隨風飄落，彷彿置身於一場浪漫的春日夢境。這裡不僅是當地居民日常經過的街道，更是攝影愛好者和旅人們爭相取景的賞花勝地，每一步都能捕捉到屬於春天的溫暖畫面。


▲圖片來源：台南市政府工務局粉專
▲圖片來源：台南市政府工務局粉專


【東豐路木棉花】

賞花地點：台南北區東豐路（落在前鋒路與勝利路之間）


春天來臨，這些中南部的木棉花道無論是色彩斑斕的花海，還是自然與人文的完美結合，都為我們帶來了無限的視覺享受。不妨趁著木棉花盛開的季節，來一場美麗的賞花之旅，留下最難忘的春日回憶！


▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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