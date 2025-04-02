2025兒童清明連假「免費入園」最強攻略！全台景點、最美城堡到各大樂園 「主題市集、歡樂派對」精彩活動全都有

兒童清明連假「熱門樂園和景點」優惠一次看！即將迎來4天連假，由北到南全台各地景點都相繼推出門票優惠，包含各大知名樂園、博物館、美術館到超夯牧場、歐風城堡，不論是免費入園、主題市集還是精彩表演統統有，絕對不能錯過這篇最強攻略！

【北部】

⬤ 兒童新樂園

兒童新樂園。圖／台北捷運公司提供

兒童新樂園應景推出「1+1免費入園」，全國國小(含)以下兒童，持相關證明文件即可享該名兒童與陪同家長一位免費入園。連假期間再加碼延長營運時間，4/3至4/5延長至21:00，4/6則至18:00，一路從白天玩到晚上。

⬤ 台北101觀景台

圖／台北101觀景台提供

台北101歡慶兒童月，即日起至4/30，年滿7歲至12歲以下國人孩童享「兩人同行1人免費」，115公分以下或6歲(含)以下學齡前兒童則可免票入場（限本國籍，另需1位購票家長陪同入場）。

⬤ 鶯歌陶瓷博物館

圖／鶯歌陶瓷博物館提供

為響應2025春遊三鶯、新北市美術館開館及2025雙北世界壯年運動會活動，「鶯歌陶瓷博物館」自4/3起至6/30開放免門票參觀。4/3至6/1每週末還有，音樂演出、兒童劇團、主題市集等精彩活動輪番上陣。

⬤ 野柳地質公園

「野柳地質公園」擁有豐富且奇特的地質景觀。記者黃義書／攝影

北台灣代表景點「野柳地質公園」歡度4/4兒童節，特別打造植物闖關、植物手作、女王的故事時光等一系列趣味活動，當日限定推出12歲以下兒童免費入園。

⬤ 小人國主題樂園

小人國是北部熱門遊樂景點。圖／小人國主題樂園提供

桃園熱門夯點「小人國」於4/3至4/6推出入園優惠，12歲以下兒童優惠價只要190元，須搭配一位現場購票大人同時入園；4/6當日再加碼，身分證字號有一個「4」享票價390元，有兩個「4」只要290元，記得主動出示證件核對。

⬤ 埔心牧場

圖／埔心牧場提供

埔心牧場迎兒童節連假，4/3至4/6每日11:00前進場，每人只要150元，嗨玩「夢幻童趣派對」，還能帶毛小孩免門票同樂。

⬤ 六福村主題遊樂園

六福村主題遊樂園。圖／六福村提供

4/3至4/6連假期間，六福村祭出「未滿18歲免費入場」優惠，限本國人及本人使用。另有姓名對對碰、主題裝扮等活動，可享優惠票價499元起，詳情見官網。

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⬤ 宜蘭傳藝園區

宜蘭傳藝園區年節街景設計成花果山造型，呼應蛇年駐園大戲「齊天大聖鬧龍宮」。記者陳敬丰／攝影

即日起至4/6，「宜蘭傳藝園區」推出12歲(含)以下兒童免費入園。4/3至4/6，還有闖關遊戲《小狀元大富翁》及兒童連假市集陪你歡度連假。

⬤ 斑比山丘

斑比山丘。記者張芳瑜／攝影

宜蘭療癒景點「斑比山丘」慶祝兒童月，即日起至4/30，12歲以下兒童憑水豚面具即可免費入園，每位兒童需有至少一位成人陪同入園。水豚面具發放地點有雀客童媽吉親子旅館、蘭城晶英酒店、LOOPLAND等地，詳情請見粉專貼文。

【中部】

⬤ 麗寶樂園

麗寶樂園於清明兒童節連假推出優惠，暢玩探索世界或馬拉灣。圖／麗寶樂園提供

4/3至4/6，「麗寶樂園」推出未滿18歲享「探索世界、馬拉灣」雙園擇一免費入園活動，每名需搭配一位現場購買同園區全票899元；另於4/3至4/5則有「雙人月光票499元」優惠。

圖／九族文化村提供

九族文化村「2025紫戀薰衣草」推出門票優惠，4/6前，成人票特價830元（原價980元）、博幼票特價490元，朝聖紫爆美景拍美照。

⬤ 劍湖山世界

劍湖山世界三項水上設施於兒童清明連假期間搶先開放。圖／劍湖山世界提供

水陸FUN玩！即日起至4/6，劍湖山推出「車牌號碼對對碰」活動，汽、機車車牌號碼有1、7、9、8，對中任一碼車上每人399元，對中任兩碼以上車上每人只要299元（數字不重複計算，汽車至多優惠4人，機車至多2人），詳情見官網。

⬤ 成美文化園

圖／成美文化園提供

彰化名園「成美文化園」4/3至4/6推出12歲以下兒童免費入園，還有漢服體驗及懷舊童玩區免費玩等活動，玩一天都不是問題。

【南部】

⬤ 蓋婭莊園 x 康倪時代美學生技園區

蓋婭莊園以希臘故事為主軸，透過不斷迭代的體驗，吸引遊客一再回訪。記者黃于凡／攝影

嘉義歐風夯點「蓋婭莊園」4月推出「高屏地區居民」免費入園，4/30前，設籍高雄、屏東地區（身分證件英文字母開頭：E、S、T）憑證件正本即免門票。

⬤ 佐登妮絲城堡

佐登妮絲城堡。記者黃于凡／攝影

巴洛克風美妍城堡觀光工廠「佐登妮絲城堡」於4/4兒童節當日舉辦「動物泡泡派對」，12歲以下孩童免費入園，有15:00、16:00兩個場次，每場40分鐘。

⬤ 台南市美術館

台南市美術館。圖／報系資料照

台南市美術館推出4/4一日限定「兒童免費參觀」，12歲以下國內外兒童憑證可免費入館，邀請大小朋友一同到館體驗闖關遊戲、親子互動劇場等豐富活動。

⬤ 義大遊樂世界

義大遊樂世界具有亞洲唯一希臘主題樂園。圖／義大遊樂世界提供

4/3至4/6，義大遊樂世界推出全民童樂價699元，12歲以下兒童入園最低99元起，詳情可見官網。連假期間還有麻咕麻酷劇團、YOYO見面會等精彩活動，驚喜暢玩義大。

【東部】

⬤ 遠雄海洋公園

圖／遠雄海洋公園提供

「遠雄海洋公園」兒童連假限定，4/3至4/6，一位大人購票（全票990元）享一名12歲以下孩童本人免費，加碼「玩1天送1天」，不限票種及票價，大人、小孩都可享隔日免費重複入園。另有牡羊座入園優惠價590元、大專生兩人同行、穿著指定服飾入園等多種優惠活動，詳情可見官網。

* 以上優惠內容與詳情依各業者官網公告及現場為準