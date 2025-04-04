邊跑邊旅行！人生必跑的「七大城市馬拉松」

【文・KKday旅遊生活誌】

對熱愛跑步又喜歡旅遊的人來說，挑戰「世界馬拉松大滿貫」可以說是人生清單上的終極目標之一！每場賽事都有自己的獨特魅力，還能用雙腳體驗各大城市的風景，吸引全球跑者爭相參與。原本的六大馬分別是：東京馬拉松（日本）、波士頓馬拉松（美國）、倫敦馬拉松（英國）、柏林馬拉松（德國）、芝加哥馬拉松（美國）、紐約馬拉松（美國）。不過從2025年開始，正式迎來第七位新成員，那就是來自南半球的「雪梨馬拉松」！

雪梨馬拉松雖然是近年才崛起的賽事，但每年都吸引大量國際跑者參加，賽道會經過雪梨歌劇院、港灣大橋等地標級景點，可以邊跑邊看世界級美景。隨著雪梨馬拉松的加入，「六大馬」正式升級為「七大馬」，跑者們要蒐集完全部賽事的夢想變得更具挑戰性，但也更有成就感。想要一邊旅行一邊挑戰自己，下一場馬拉松就從你最想去的城市出發吧！

東京馬拉松

（圖片來源：Shutterstock）

東京馬拉松於2007年首次舉辦，至今每年都有30萬人報名參加，全部有38000名跑者，有分全馬組以及10.7K組，途經東京都廳、水道橋、上野廣小路、日本橋、淺草雷門、兩國、門前仲町、銀座、日比谷等地方，最後再到東京車站，可以說是將整個東京的熱門景點都看過一遍，加上日本東京也是熱門的旅遊景點，因此東京馬拉松可說是相當搶手的賽事！

波士頓馬拉松

（圖片來源：Shutterstock）

波士頓馬拉松為全世界最早舉辦的馬拉松，是在1897年也就是奧運隔一年誕生的馬拉松賽事，是世界第一位女性參加的馬拉松賽事，因此如果要說波士頓馬拉松是最著名的馬拉松賽事一點也不為過，又被馬拉松跑者稱作「跑者殿堂」。參加波士頓馬拉松需要達到BQ標準才有資格參賽，而每年賽事都會有數十萬的民眾觀賞。整體賽事路線沿途都有許多風景，從波士頓市區起跑，沿途經過郊區，最後終點設在波士頓市中心。

倫敦馬拉松

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倫敦馬拉松創立於1981年，是受到紐約馬拉松的影響而創立的，會在每年的四月下旬舉行。倫敦馬拉松創辦至今，已有超過百萬人完成賽事，今年名額共有4萬名。倫敦馬拉松一樣擁有風景優美的路線，整體路線也很寬闊，對於跑者來說算是蠻友善的，途中會經過倫敦鐵橋、國會大廈、白金漢宮等等著名景點，讓跑者可以邊比賽邊享受英國的美景。

雪梨馬拉松

（圖片來源：Shutterstock）

雪梨馬拉松是南半球首個大滿貫賽事，創辦於2001年，雖然不是最歷史悠久的賽事，但卻快速成為全球跑者的重要里程碑！於2025年正式躋身世界馬拉松大滿貫系列，成為第七大馬拉松。每年都吸引來自世界各地的跑者，光是2024年就有超過30,000多人參賽，成為第七大馬拉松後可以預計突破更多。

雪梨馬拉松賽事路線途經雪梨多處熱門景點，像是雪梨港灣大橋、達令港、環形碼頭、雪梨歌劇院前院等，路線結合城市風光與跑步運動！

柏林馬拉松

柏林馬拉松始於1974年，每年都會在9月的最後一個星期日舉辦，因為BMW為主要贊助商，因此又名BMW柏林馬拉松。路線一樣可以看到柏林著名的幾個景點例如國會大廈、凱旋門等等，起點終點皆設立在布蘭登堡門。因為柏林馬這裡賽道相較於其他比較平坦筆直，因此有許多跑者皆在柏林馬拉松創下世界記錄，所以柏林馬也被稱作全球最快的馬拉松路線！

芝加哥馬拉松

（圖片來源：Unsplash｜Joseph Two）

芝加哥馬拉松歷史相當悠久，在1905年舉辦第一場馬拉松，自2008年起，由美國銀行作為主要贊助商，因此冠名「美國銀行芝加哥馬拉松」。芝加哥馬拉松相對其他馬拉松比起來，賽道較為平坦寬敞，跑者跑起來會有較舒適的空間，加上著名的環形跑道，以及舒適的氣候，因此芝加哥馬拉松也被稱作馬拉松快道。另外賽事路線有許多芝加哥城市的特色，從摩天大廈到唐人街，共會穿越29個不同族裔的社區，還有歷史地標，讓跑者可以感受到不同的族群文化。

紐約馬拉松

（圖片來源：Shutterstock）

紐約馬拉松從1970年開始舉辦，已經有超過50年的歷史，規模也越做越大，每年都有數萬名跑者參加賽事，比賽從史泰登島出發，由韋拉札諾海峽大橋接著進入布魯克林區、皇后區、曼哈頓區、布朗克斯區等等，最後終點在紐約的中央公園，整個賽事橫跨了五個紐約的行政區，圖中可以看到許多紐約當地的風景。除了抽籤之外，紐約馬拉松還有很多報名方式，例如 9+1 計畫 NYRR 會員、慈善跑、透過官方認可的旅行社報名、已累計15次紐約馬拉松等方式唷！

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