玩到不想回家！ 兒童節親子Fun電提案 體驗沉浸式遊戲互動+寓教於樂

【圖／文：行遍天下】

嗨森四月天，迎來專屬小朋友的兒童節！爸爸媽媽們快帶孩子到裕隆城，共度歡樂時光吧！體驗沉浸式互動遊戲、探索夢幻豪華超大樂園， 還能在木造森林館寓教於樂， 認識台灣原生樹種。親手DIY專屬萌萌史萊姆，再到TGI FRIDAYS享受豐盛美式美食，全家大小吃喝玩樂一整天，FUN電不斷，玩到不想回家！

YES!LIFE裕隆城

地址：新北市新店區中興路三段70號

電話：02-2910-0667

網址：www.facebook.com/yuloncity

時間：週日∼週四11:00~21:30 週五、週六11:00~22:00





安全又好玩！百變手作史萊姆

隨著科技與AI的快速發展，未來將屬於擁有創造力的孩子。2022年成立的 GAGA monster已拓展至7家，創辦人Queeny於9歲創立品牌，更於2025年以「史萊姆創業家」身份獲邀參加 2025年紐倫堡國際玩具展，成為該展史上最年輕的演講者之一。深受異位性皮膚炎所苦的Queeny，因無法接觸市售史萊姆，便開始研發更安全、高品質且充滿創意的史萊姆玩具，讓孩子們能安心體驗手作樂趣。在親切且專業的老師引導下，孩子們可選擇喜愛的手感顏色、香味、配件，感受水、果凍、蓬綿、拉絲等手感，並挑戰不同難度的玩法，玩轉創意、有趣紓壓，還能訓練大小肌肉群。意猶未盡？不妨選購史萊姆套組，將樂趣帶回家，繼續探索創意世界。此外，GAGA monster將於暑假在裕隆城舉辦『全球最大的史萊姆互動體驗展』，讓大小朋友都能親身體驗各種風格獨特的史萊姆，並探索無限可能的創作樂趣！敬請期待！

▲圖片提供：GAGA monster

▲圖片提供：GAGA monster

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GAGA monster史萊姆怪獸星球-新店裕隆城店

網址：www.gagamonster.co

費用：假日需預約，體驗費990元起/1小時。GAGA四月生日慶優惠和特殊GAGA生日課程：「課後享好禮」課後贈迷你蛋糕配件，「加購享好眠」課後加購499元就能帶走GAGA抱枕。





沉浸式賽博龐克體感遊戲

來個不一樣的酷炫兒童節吧！閃動格子是台灣首家融合感應式LED地磚和體感遊戲的創新公司，以賽博龐克風格為主題，通過感應地磚，設計巧妙的100道關卡，讓玩家在藍綠紅等不同顏色的感應磚上跳躍、奔跑，挑戰速度和反應，親子攜手關闖，在刺激的娛樂體驗中增進感情，也讓孩子學會思考。位於裕隆城7F的新店威秀店提供兩種挑戰玩法：64 Plus經典/極速挑戰適合1∼2人，採雙面磚牆設計，需手腳並用；288格經典/極速挑戰適合 2∼6人，採中型平面場域，因面積較大，可是會跑到爆汗的！記得穿防滑襪、帶毛巾擦汗。除了親子同樂，也很適合團隊合作、親友聚會、企業包場。

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閃動格子CyberCube新店威秀店

電話：02-6605-7090#30

網址：www.cybercube.com.tw

費用：64Plus/45分鐘299元/人，64Plus/16分鐘199元/人；288格45分鐘+15分鐘解講399元起/人，16分鐘+4分鐘解講299元起/人





全日暢遊夢幻城市室內樂園

新北超人氣室內親子遊園地「樂米樂園新店北美館」位於新店裕隆城6F，為樂米樂園旗下最新的樂園，450坪質感原木大空間，打造豐富新穎的兒童娛樂、有插座充電的五星級家長休息區，被爸爸媽媽盛讚為兒童室內樂園最高級的華麗殿堂！館內規劃活力動公園和夢幻城市兩大主題園區，動靜皆宜，遊玩不限時，一票到底，自由暢玩！小朋友超愛的百萬球池、超級蹦床、趣味攀岩、科技感的瓷面流光溜滑梯等設施讓孩子爬上爬下探索；恐龍考古沙池、嚕嚕滑步車、智能感應結帳台、貴婦廚房和皇家超市購物體驗等主題設施讓寶貝們沉浸式玩到忘我，累了、餓了還可到商城大啖美食，接著再回樂園繼續玩，盡情FUN電！

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樂米樂園新店北美館

電話：02-8914-6932/0800-528-898

FB：Lovemecity

費用：兒童票799元、大人票150元，另有一般會員、白金會員票。期間限定WELCOME活動兒童優惠票價550元起。現場購票，不開放預約，需有大人陪同。





大人小孩都能找到新樂趣的夢幻森林

2023年進駐裕隆城5F的「Wooderful life木育森林裕隆城門市」占地逾180坪，為全台空間最大的門市。以全木打造、使用台灣國產材裝飾而成，提供多達50種木製設施，規劃了玩體能、玩闖關、玩益智、玩科學、長知識等區域。除了超人氣的空中飛人，還新增了讓闔家同樂的叢林水果大戰、算數+++等多款趣味互動設施。裕隆城門市除了原有「自然素材DIY體驗」認識台灣自然物種珍貴性向樹木學習，更搶先推出全新「木趣工作室體驗課程—彈線木偶」，有熊、兔、狗、猴四款Q萌木偶可選。採用活動式實木球型關節設計，搭配高韌性優力線，透過DIY過程訓練邏輯思考，輕鬆組裝出充滿紀念價值的作品。

▲圖片提供：知音文創

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Wooderful life 木育森林裕隆城門市

電話：02-2358-1039

網址：www.wooderfulland.com

費用：體驗區課程方案如下(皆附贈木育森林入場體驗2小時) : 1 .自然素材DIY450元、2.台灣在地原生樹種種籽附贈培養土500元。3.木趣工作室課程550元(時間10-30分)。線上預約方案1、3可享95折優惠。





美式餐廳親子嗨翻Chill聚！

天天歡樂星期五，天天歡樂兒童節！在知名連鎖美式餐廳TGI FRIDAYS總能感受到滿滿的歡樂。位於裕隆城4F，充滿現代美式風格設計的空間寬敞舒適，服務親切貼心，特別為孩子們準備兒童菜單，並在上餐前提供畫紙、贈送氣球，寵愛小寶貝！兒童套餐有奶油起司蘑菇麵、醬燒牛肉飯糰、馬鈴薯可樂餅、香烤培根三明治、牽絲吐司披薩等選擇，無論是飯麵、輕食都搭配新鮮蔬果，吃得到美味、健康。不只小朋友，大人也能吃的開心！餐廳提供豐富菜色，包含獨創開胃菜、炭烤豬肋排、炭烤牛排及義大利麵等精選主菜，另推出招牌飲品天天買一送一，IN HERE, IT'S ALWAYS FRIDAYS！

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星期五美式餐廳 裕隆城餐廳

電話：02-2917-3579

網址：www.tgifridays.com.tw

消費：兒童套餐250元，加價20元升級70元以下飲料1杯，加價99元升級70元以下飲料1杯+甜點1份

注意事項：因人潮眾多，用餐限2個小時，訂位保留10分，逾時自動取消座位。如有6人以上或臨時增加訂位人數，請電洽餐廳。若有小朋友、嬰兒推車，訂位時請包含在人數內。若線上訂位已滿，餐廳仍保留部分座位給現場候位客人。





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