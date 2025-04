玩到不想回家！ 兒童節親子Fun電提案 體驗沉浸式遊戲互動+寓教於樂

【圖/文:行遍天下】

YES!LIFE裕隆城

地址:新北市新店區中興路三段70號

電話:02-2910-0667

網址:www.facebook.com/yuloncity

時間:週日∼週四11:00~21:30 週五、週六11:00~22:00





安全又好玩!百變手作史萊姆

隨著科技與AI的快速發展,未來將屬於擁有創造力的孩子。2022年成立的 GAGA monster已拓展至7家,創辦人Queeny於9歲創立品牌,更於2025年以「史萊姆創業家」身份獲邀參加 2025年紐倫堡國際玩具展,成為該展史上最年輕的演講者之一。深受異位性皮膚炎所苦的Queeny,因無法接觸市售史萊姆,便開始研發更安全、高品質且充滿創意的史萊姆玩具,讓孩子們能安心體驗手作樂趣。在親切且專業的老師引導下,孩子們可選擇喜愛的手感顏色、香味、配件,感受水、果凍、蓬綿、拉絲等手感,並挑戰不同難度的玩法,玩轉創意、有趣紓壓,還能訓練大小肌肉群。意猶未盡?不妨選購史萊姆套組,將樂趣帶回家,繼續探索創意世界。此外,GAGA monster將於暑假在裕隆城舉辦『全球最大的史萊姆互動體驗展』,讓大小朋友都能親身體驗各種風格獨特的史萊姆,並探索無限可能的創作樂趣!敬請期待!

▲圖片提供:GAGA monster

▲圖片提供:GAGA monster

DATA

GAGA monster史萊姆怪獸星球-新店裕隆城店

網址:www.gagamonster.co

費用:假日需預約,體驗費990元起/1小時。GAGA四月生日慶優惠和特殊GAGA生日課程:「課後享好禮」課後贈迷你蛋糕配件,「加購享好眠」課後加購499元就能帶走GAGA抱枕。





沉浸式賽博龐克體感遊戲

來個不一樣的酷炫兒童節吧!閃動格子是台灣首家融合感應式LED地磚和體感遊戲的創新公司,以賽博龐克風格為主題,通過感應地磚,設計巧妙的100道關卡,讓玩家在藍綠紅等不同顏色的感應磚上跳躍、奔跑,挑戰速度和反應,親子攜手關闖,在刺激的娛樂體驗中增進感情,也讓孩子學會思考。位於裕隆城7F的新店威秀店提供兩種挑戰玩法:64 Plus經典/極速挑戰適合1∼2人,採雙面磚牆設計,需手腳並用;288格經典/極速挑戰適合 2∼6人,採中型平面場域,因面積較大,可是會跑到爆汗的!記得穿防滑襪、帶毛巾擦汗。除了親子同樂,也很適合團隊合作、親友聚會、企業包場。

DATA

閃動格子CyberCube新店威秀店

電話:02-6605-7090#30

網址:www.cybercube.com.tw

費用:64Plus/45分鐘299元/人,64Plus/16分鐘199元/人;288格45分鐘+15分鐘解講399元起/人,16分鐘+4分鐘解講299元起/人





全日暢遊夢幻城市室內樂園

新北超人氣室內親子遊園地「樂米樂園新店北美館」位於新店裕隆城6F,為樂米樂園旗下最新的樂園,450坪質感原木大空間,打造豐富新穎的兒童娛樂、有插座充電的五星級家長休息區,被爸爸媽媽盛讚為兒童室內樂園最高級的華麗殿堂!館內規劃活力動公園和夢幻城市兩大主題園區,動靜皆宜,遊玩不限時,一票到底,自由暢玩!小朋友超愛的百萬球池、超級蹦床、趣味攀岩、科技感的瓷面流光溜滑梯等設施讓孩子爬上爬下探索;恐龍考古沙池、嚕嚕滑步車、智能感應結帳台、貴婦廚房和皇家超市購物體驗等主題設施讓寶貝們沉浸式玩到忘我,累了、餓了還可到商城大啖美食,接著再回樂園繼續玩,盡情FUN電!

DATA

樂米樂園新店北美館

電話:02-8914-6932/0800-528-898

FB:Lovemecity

費用:兒童票799元、大人票150元,另有一般會員、白金會員票。期間限定WELCOME活動兒童優惠票價550元起。現場購票,不開放預約,需有大人陪同。





大人小孩都能找到新樂趣的夢幻森林

2023年進駐裕隆城5F的「Wooderful life木育森林裕隆城門市」占地逾180坪,為全台空間最大的門市。以全木打造、使用台灣國產材裝飾而成,提供多達50種木製設施,規劃了玩體能、玩闖關、玩益智、玩科學、長知識等區域。除了超人氣的空中飛人,還新增了讓闔家同樂的叢林水果大戰、算數+++等多款趣味互動設施。裕隆城門市除了原有「自然素材DIY體驗」認識台灣自然物種珍貴性向樹木學習,更搶先推出全新「木趣工作室體驗課程—彈線木偶」,有熊、兔、狗、猴四款Q萌木偶可選。採用活動式實木球型關節設計,搭配高韌性優力線,透過DIY過程訓練邏輯思考,輕鬆組裝出充滿紀念價值的作品。

▲圖片提供:知音文創

DATA

Wooderful life 木育森林裕隆城門市

電話:02-2358-1039

網址:www.wooderfulland.com

費用:體驗區課程方案如下(皆附贈木育森林入場體驗2小時) : 1 .自然素材DIY450元、2.台灣在地原生樹種種籽附贈培養土500元。3.木趣工作室課程550元(時間10-30分)。線上預約方案1、3可享95折優惠。





美式餐廳親子嗨翻Chill聚!

天天歡樂星期五,天天歡樂兒童節!在知名連鎖美式餐廳TGI FRIDAYS總能感受到滿滿的歡樂。位於裕隆城4F,充滿現代美式風格設計的空間寬敞舒適,服務親切貼心,特別為孩子們準備兒童菜單,並在上餐前提供畫紙、贈送氣球,寵愛小寶貝!兒童套餐有奶油起司蘑菇麵、醬燒牛肉飯糰、馬鈴薯可樂餅、香烤培根三明治、牽絲吐司披薩等選擇,無論是飯麵、輕食都搭配新鮮蔬果,吃得到美味、健康。不只小朋友,大人也能吃的開心!餐廳提供豐富菜色,包含獨創開胃菜、炭烤豬肋排、炭烤牛排及義大利麵等精選主菜,另推出招牌飲品天天買一送一,IN HERE, IT'S ALWAYS FRIDAYS!

DATA

星期五美式餐廳 裕隆城餐廳

電話:02-2917-3579

網址:www.tgifridays.com.tw

消費:兒童套餐250元,加價20元升級70元以下飲料1杯,加價99元升級70元以下飲料1杯+甜點1份

注意事項:因人潮眾多,用餐限2個小時,訂位保留10分,逾時自動取消座位。如有6人以上或臨時增加訂位人數,請電洽餐廳。若有小朋友、嬰兒推車,訂位時請包含在人數內。若線上訂位已滿,餐廳仍保留部分座位給現場候位客人。





