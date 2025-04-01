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「哆啦A夢熱氣球」全新登場！ 2025台東熱氣球嘉年華光雕場次出爐 700架無人機聯展、大雄與好朋友也驚喜現身

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／2025臺灣國際熱氣球嘉年華提供
圖／2025臺灣國際熱氣球嘉年華提供

各位童年回憶的好朋友要來囉！ 台灣國際熱氣球嘉年華適逢第15週年，也是哆啦A夢電影系列45週年，2025迎接年度盛事，台東縣府特別取得全新IP授權，將推出「哆啦A夢熱氣球」搭配各式各樣多彩繽紛熱氣球、造型球等，還有無人機、光雕音樂會等，打造暑假最棒旅遊熱潮，大家把握機會千萬別錯過！

圖／2025臺灣國際熱氣球嘉年華提供
圖／2025臺灣國際熱氣球嘉年華提供

圖／2025臺灣國際熱氣球嘉年華提供
圖／2025臺灣國際熱氣球嘉年華提供

2025台灣國際熱氣球嘉年華，自7/5起到8/21期間，每天清晨及傍晚有展球、繫留體驗，並預計辦理8場熱氣球光雕音樂會，其中鹿野高台5場主場次，將搭配700架無人機聯合展演，除了哆啦A夢IP之外，民眾所熟知角色大雄、靜香、胖虎、小夫，也將在熱氣球結合無人機的聯合展演中驚喜現身，詳盡場次出爐，快收下安排起來。

圖／2025臺灣國際熱氣球嘉年華提供
圖／2025臺灣國際熱氣球嘉年華提供

「2025台灣國際熱氣球嘉年華」

圖／2025臺灣國際熱氣球嘉年華提供
圖／2025臺灣國際熱氣球嘉年華提供

※ 熱氣球開幕及光雕音樂會場次：

7/05 (六) 05：30 鹿野鄉 鹿野高台(開幕萬球齊飛)

7/06 (日) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)

7/10 (四) 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區(曙光)

7/17 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)

7/24 (四) 19：00 池上鄉 大坡池(▲)

7/31 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★)

8/07 (四) 19：00 臺東市 國際地標(★+▲)

8/14 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)

8/21 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)

備註：★為無人機展演場次 / ▲為煙火場次

圖／2025臺灣國際熱氣球嘉年華提供
圖／2025臺灣國際熱氣球嘉年華提供

※ 造型熱氣球展演及繫留體驗：

(1)活動日期：2025年7月5日(六)至8月21日(四)

(熱氣球繫留體驗以標準球為主，7/5開幕日當天僅開放下午場繫留體驗)

●上午場： 05:30-07:00

●下午場： 17:00-18:30

「2025臺灣國際熱氣球嘉年華」

●官方網站：http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/

●官方FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/balloontaiwan/

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