「哆啦A夢熱氣球」全新登場！ 2025台東熱氣球嘉年華光雕場次出爐 700架無人機聯展、大雄與好朋友也驚喜現身
各位童年回憶的好朋友要來囉！ 台灣國際熱氣球嘉年華適逢第15週年，也是哆啦A夢電影系列45週年，2025迎接年度盛事，台東縣府特別取得全新IP授權，將推出「哆啦A夢熱氣球」搭配各式各樣多彩繽紛熱氣球、造型球等，還有無人機、光雕音樂會等，打造暑假最棒旅遊熱潮，大家把握機會千萬別錯過！
2025台灣國際熱氣球嘉年華，自7/5起到8/21期間，每天清晨及傍晚有展球、繫留體驗，並預計辦理8場熱氣球光雕音樂會，其中鹿野高台5場主場次，將搭配700架無人機聯合展演，除了哆啦A夢IP之外，民眾所熟知角色大雄、靜香、胖虎、小夫，也將在熱氣球結合無人機的聯合展演中驚喜現身，詳盡場次出爐，快收下安排起來。
「2025台灣國際熱氣球嘉年華」
※ 熱氣球開幕及光雕音樂會場次：
7/05 (六) 05：30 鹿野鄉 鹿野高台(開幕萬球齊飛)
7/06 (日) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)
7/10 (四) 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區(曙光)
7/17 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)
7/24 (四) 19：00 池上鄉 大坡池(▲)
7/31 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★)
8/07 (四) 19：00 臺東市 國際地標(★+▲)
8/14 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)
8/21 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)
備註：★為無人機展演場次 / ▲為煙火場次
※ 造型熱氣球展演及繫留體驗：
(1)活動日期：2025年7月5日(六)至8月21日(四)
(熱氣球繫留體驗以標準球為主，7/5開幕日當天僅開放下午場繫留體驗)
●上午場： 05:30-07:00
●下午場： 17:00-18:30
「2025臺灣國際熱氣球嘉年華」
●官方網站：http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/
●官方FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/balloontaiwan/
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言