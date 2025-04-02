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兒童清明連假「成美文化園」12歲以下入園免費 加碼再抽兒童漢服、飄漆扇體驗

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親子漢服體驗。　圖：成美文化園／提供
親子漢服體驗。　圖：成美文化園／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】清明兒童連假即將到來，許多家庭開始安排親子出遊，讓小孩盡情遊玩放電！位於彰化永靖的「成美文化園」，適逢今年園區內「成美公堂」140週年，特別結合兒童節，在2025/04/03-04/06期間，推出一系列慶祝活動。 活動包含三大亮點：其一，是以童玩為主題的「童玩聚落」，蒐羅各式復古玩具，讓大小朋友免費玩；其二，活動期間推出12歲以下兒童均免費入園的優惠；第三項，則是精彩的親子闖關抽獎品。

▲羅黏香彩繪體驗，傳統工藝化身 DIY 文創體驗。　圖：成美文化園／提供
▲羅黏香彩繪體驗，傳統工藝化身 DIY 文創體驗。　圖：成美文化園／提供

獎品項目，包含兒童漢服體驗、飄漆扇體驗、羅黏香彩繪等多項 DIY 手作體驗，以及小植栽、祈福木牌等，讓每位入園的小朋友都有獎品帶回家，機會難得，不容錯過！

▲成美公堂六藝展間，結合兒童遊具，寓教於樂。　圖：成美文化園／提供
▲成美公堂六藝展間，結合兒童遊具，寓教於樂。　圖：成美文化園／提供

成美公堂規劃為「百年常民生活博物館」開放民眾參觀，公堂內共有44間展間，每個展間都規劃不同主題，讓民眾沉浸式體驗古早台灣生活，並將遊具融入禮、樂、射、御、書、數等「六藝展間」供兒童遊玩。此外，連假期間還加入了 DIY 手作體驗課程、親子漢服體驗優惠價新台幣999元等活動。

▲親子漢服體驗。　圖：成美文化園／提供
▲親子漢服體驗。　圖：成美文化園／提供

除了讓大朋友與小朋友玩得盡興外，成美文化園也為到訪遊園民眾推薦園區內的松柏軒景觀餐廳。 松柏軒是全台唯一座270度環景景觀餐廳，提供婚宴、桌菜、午宴、晚宴、下午茶等服務（https://www.cmcp1885.com/restaurant.html），在餐廳內用餐可以同步欣賞窗外許多樹齡超過百年的松樹與柏樹，在這用餐不僅可以享受美食還可以欣賞美景，一舉兩得。

▲飄漆扇體驗。　圖：成美文化園／提供
▲飄漆扇體驗。　圖：成美文化園／提供

成美文化園執行長章嘉和表示，兒童節連假活動期間，除了12歲以下兒童免費入園，只要到松柏軒景觀餐廳用餐，每套兒童餐均加贈飄漆扇一隻，價值100元。

▲成美公堂140週年。　圖：成美文化園／提供
▲成美公堂140週年。　圖：成美文化園／提供

成美公堂是始建於1885年，今年已140歲生日，晉升台灣百年名園行列。園內建築與景觀記載著橫跨三個世紀的歷史故事，週末假日還有免費的專人導覽場次，介紹園區建築與景觀（導覽時間為10:00、14:00、15:00各一場，以現場公告為準）。

▲3～4月間，成美文化園迎來浪漫唯美的許願藤花季。　圖：成美文化園／提供
▲3～4月間，成美文化園迎來浪漫唯美的許願藤花季。　圖：成美文化園／提供

此外，成美文化園在3～4月期間進入許願藤花季，浪漫的紫色花海廊道是每年必看重點，大人可以賞花、小孩有玩具與體驗活動，適合家庭、親子一同出遊。

■ 成美文化園／松緣會館／松柏軒景觀餐廳

・官網：https://www.cmcp1885.com/

・官方 LINE：https://lin.ee/dQHNhQ8

・地址：512彰化縣永靖鄉中山路二段86號60號

・服務專線：04-822-1199

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