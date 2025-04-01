台北寒舍艾美酒店「旅饗春旬」住房餐飲優惠登場！兒童免費吃、滿額再送美術館門票

隨著春天到來，台北寒舍艾美酒店推出「旅饗春旬」專案，讓旅人盡享美食與舒適住宿體驗。「逸趣之旅」住房專案即日起至2025年6月10日，每晚8,620元+15.5%起，包含豐盛早餐與氣泡酒，並可免費招待一名12歲以下兒童。四月限定週末與連假，預訂主管套房以上房型，還可獲得史萊姆怪獸星球平日免費課程券。入住期間可使用飯店健身房、游泳池及三溫暖，並免費參觀台北當代藝術館，讓旅程更添藝術氛圍。本專案適用萬豪旅享家積分與會員禮遇，詳情請洽(02)6622-5880。

探索廚房四月限定「春樂童饗」！親子共享美味再享藝術驚喜

台北寒舍艾美酒店知名自助餐廳探索廚房，於4月1日至30日推出「春樂童饗」雙重優惠。週一至週五午餐與下午茶、週一至週四晚餐，兩位成人同行可免費招待一位6至12歲兒童用餐（僅需支付一成服務費），4月3日至6日不適用。此外，凡於4月全時段享用午餐或晚餐，單筆消費滿12,000元(含)以上，即贈台北當代藝術館門票，數量有限，送完為止。探索廚房匯集爐烤牛排、日式生魚片、鐵板燒、港式燒臘、拿坡里手工披薩等多國料理，午晚餐還能大啖松葉蟹腳、鮑魚雞湯、蒙布朗霜淇淋等美饌，滿足饕客味蕾。訂席請洽(02)6622-8018。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

圖／台北寒舍艾美酒店提供

TIPSY Sparrow週四、週五午餐新登場！精緻套餐千元有找

深受信義區上班族喜愛的TIPSY Sparrow，四月起新增週四、週五午餐時段，推出880元+10%起的午間套餐，自由搭配沙拉、主食與甜品，提供豐富選擇。新品推薦「油封鮭魚・馬鈴薯麵疙瘩・白味噌」，以柚子汁提升鮮味，口感細膩清爽。晚間餐期也推出新菜，如「鮪魚塔塔・柑橘・酪梨」320元+10%及「燉羊膝・煙燻墨西哥辣椒・塔克」1,980元+10%，帶來層次豐富的異國美味。無論午間輕食或晚間美饌，皆適合商務聚餐與饕客享受春日新風味。