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兒童清明連假必去！18歲以下免費玩樂園 小小賽車手自駕體驗登場

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麗寶樂園渡假區水樂園「馬拉灣」04/03起正式開園。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
麗寶樂園渡假區水樂園「馬拉灣」04/03起正式開園。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】搶攻兒童節商機，麗寶樂園渡假區水樂園「馬拉灣」04/03起正式開園，連假期間更推出「未滿18歲免費玩樂園」優惠，凡搭配一位現場購買全票，水陸雙園皆可擇一使用此優惠；麗寶國際賽車場舉辦「小小賽車手自駕體驗」，小朋友們可將自己的小車車開上國際賽道，數量有限、售完為止；麗寶 OUTLET 還有 FILA、金安德森特賣會，與多家玩具品牌、餐飲祭出優惠，最低2折起，玩樂園、開賽車、住飯店、逛 OUTLET 一次滿足!

麗寶樂園04/03-04/06祭出水陸擇一「未滿18歲」免費入園優惠，凡民國96年4月6日之後出生皆可適用，現場購票需出示本人身分證件正本驗證，並搭配一名現場購買全票即可享優惠；04/03-04/05 16:00後入園，探索世界雙人月光票也只要499元。連假還將有 LINE FRIENDS 明星，兔兔、莎莉生日慶典見面會，以及「小小藝術家繪畫比賽」，即日起至04/13止開放徵件，有機會獲得麗寶樂園雙園護照，可以免費玩水陸雙園一整年!

▲專屬兒童的「小小賽車手自駕體驗」04/04登場。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲專屬兒童的「小小賽車手自駕體驗」04/04登場。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

全台唯一！麗寶國際賽車場首次推出專屬兒童的「小小賽車手自駕體驗」，活動將於04/04登場，內容含兒童交通安全講習、內輪差課程、金卡納體驗等項目，還能將孩子自己的小車車開上國際級 G2 賽道直線奔馳，全程由麗寶國際賽車場專業團隊指導，藉遊戲推廣道路安全，費用2,399元/人 (原價2,999元)，名額有限，售完為止！

麗寶 OUTLET MALL 玩具優惠中，包括野獸國 MC 雕像7折起、指定盲盒買二送一，Funbox 精選樂高單筆2000元折200元；全家大小連假來挖寶！FILA 運動用品特賣會，春夏服飾與鞋款全面2折起，金安德森推出包包旅行箱特賣最低2.9折起，還有 KIMO 健康鞋祭出春夏換季出清，最低3折起；出遊聚餐則有星野肉肉鍋，不限平假日和牛吃到飽的「豪華海陸饗宴」特惠價858元、海岸線餐廳推出8盎司「火烤美國板腱牛排炸雞柳」套餐，甜點還有莫凡彼「冰淇淋比利時鬆餅」，麻糬內餡黃金酥嫩鬆餅，加上一球瑞士莫凡彼冰淇淋，令人回味無窮!

▲樂園裡的餐廳也推出各式主題美食優惠。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲樂園裡的餐廳也推出各式主題美食優惠。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶賽車主題旅店推出兒童節住房專案，一泊一食再加贈水陸雙園雙日券，雙人5,888元、四人只要8,888元。麗寶福容大飯店兒童節住房專案，雙人一泊二食10,888元，再加贈水陸雙園雙日券，還可體驗花季夜燈、流體存錢筒 DIY、尋寶活動、造型氣球等一系列遊戲，兒童節連假入住麗寶樂園渡假區，讓爸媽們省去舟車勞頓，全家人的願望一次滿足、輕鬆渡假!

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