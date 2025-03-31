赴英要注意！入境必備　英國「電子旅行憑證」4／9起調漲

赴英遊客注意！英國電子旅行憑證（ETA）將自4/9起調漲收費，由原本的10英鎊調至16英鎊，不論是否持有簽證皆須憑該電子旅行憑證入境英國。

英國政府於2024/9/10起擴大電子旅行憑證（ETA）實施範圍，並自2025/1/8起落地實施，未持有效英國簽證或電子簽證（eVisa）的台人，須持電子旅行憑證（ETA）入境英國。該憑證可透過英國簽證暨移民署（UKVI）官網申請，自4/9後，每人每次收費由原10英鎊（台幣約430元）調漲到16英鎊（台幣約687元）。

英國電子旅行憑證（ETA）審核時間約需三個工作天，有效期限為兩年，如有計畫赴英建議提早申辦。