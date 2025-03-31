兒童清明連假 國旅親子共遊限量搶購5折起 必存獨家免排隊台味美食！

【旅奇傳媒/編輯部報導】兒童節、清明連假將至，不少民眾開始規劃連假行程，旅遊電商平台 KKday 觀察，近期親子行程與交通票券如樂園、戶外體驗、高鐵等成為熱搜關鍵字，並順勢推出限量搶購5折起的兒童節優惠行程，包含賞鯨、龜山島登島、六福村、遠雄海洋公園與藝術展覽等熱門體驗。

同時，國內外旅客對台味美食的熱度也持續升溫，KKday 統計在地美食體驗銷售，今年截至目前已較前一季成長2成，不只國人買單，海外旅客也積極預訂台灣道地餐廳，為推廣台灣觀光魅力，KKday 攜手觀光署駐韓辦公室推出美食旅遊，特別邀請韓國人氣實境秀《黑白大廚》主廚呂敬來與中華料理女神朴恩影，親自來台踩點品嚐一系列台式美食，部分餐廳更主打獨家免排隊服務，外國旅客與台灣旅客皆可體驗台味魅力！

▲推主題樂園、戶外體驗、展覽票券限量搶購5折起。 圖：六福村、KKday／提供

兒童節親子共遊！主題樂園兒童票免費、台北101觀景台兒童買一送一、人氣展覽95折

KKday 針對兒童節推出親子共遊行程與限定優惠，包含人氣主題樂園，遠雄海洋公園12歲以下兒童免費，成人與兒童票只要830元，還有桃園 Xpark 水族館親子套票，獨家贈送「達克比警探禮包」，售價600元起，以及六福村犀望巴士體驗5折、接駁直達特快車4人成行699元起。天氣回暖，想到戶外走走，則有宜蘭龜山島登島半日遊、宜蘭安農溪泛舟、花蓮賞鯨等體驗，懶得規劃行程也有宜蘭一日遊，安排頭城老街、蔥寶寶體驗農場、張美阿嬤農場、羅東夜市，大人小孩都合適，隨車還有專業導覽，售價1,420元起，可以輕鬆出發！

室內景點則推薦台北101觀景台兒童票買一送一，以及各式展覽門票95折，包含 Animage 雜誌和吉卜力展、微型藝術博物館、史前巨獸：泰坦恐龍展等，草間彌生的「軌跡」與「奇跡」則有卡友限定9折優惠，也於近期開賣首次來海外展出的美國大都會博物館名作展早鳥雙人票，並將於04/07開賣預售單人票、及獨家贈送零錢包的商品套票。並針對即將於5月份登場的白沙屯媽祖進香，持續販售追媽祖接駁行程，售價799元起，以及澎湖花火節早鳥優惠滿5,000元折400元、花火船最低享68折。

▲針對海外旅客，持續推出詹記麻辣鍋餐食及訂位、高鐵票獨家贈珍珠奶茶、白沙屯媽祖進香文化體驗。 圖：KKday／提供

吃台菜、喝珍奶、穿旗袍！KKday 攜手觀光署駐韓辦公室推美食體驗行銷台灣

根據觀光署統計，今年1月份海外旅客來台達65萬人次，較去年成長10%，前三名為韓國、香港、日本，為持續推廣台灣觀光，KKday 以海外旅客最常購買的美食體驗為主題，於日前攜手台灣觀光署駐韓辦公室，邀請「黑白大廚」呂敬來主廚及中華料理女神朴恩影，四天三夜走訪台北、台中各地，品嚐正港台灣菜、早餐店、珍珠奶茶、米其林必比登推薦餐廳等，還有南機場夜市、大稻埕旗袍、台式按摩等特色活動，同時，針對海外旅客，持續推出詹記麻辣鍋餐食及訂位、高鐵票獨家贈珍珠奶茶、白沙屯媽祖進香文化體驗、熱門景點一日遊等商品，要一同推廣台灣旅遊！

▲推出真芳碳烤吐司，包含經典三明治、紅茶牛奶、蛋餅等套餐組合。 圖：KKday／提供

吃貨救星！人氣美食免排隊線上預訂超方便 、熱門餐廳享優惠價套餐

想吃排隊美食又擔心人多，KKday 針對熱門餐廳獨家推出免排隊服務，主打台北人氣早餐店阜杭豆漿專人宅配，可協助送至附近住家及飯店，有單人獨享與雙人分享套餐，售價340元起，台中米其林必比登推薦餐廳醉月樓，主打以台灣菜為主的創新料理，同時也有宮原眼科冰淇淋、日出糕餅可品嚐，線上訂位免排隊，售價500元起。

想要以優惠價吃熱門餐點，也推出真芳碳烤吐司，包含經典三明治、紅茶牛奶、蛋餅等套餐組合，優惠價80元起，全台分店都可兌換，也有台北米其林必比登推薦雙月食品社，人氣套餐優惠88折起，有湯品、主餐、滷味等多元搭配，售價280元起，以牛肉麵聞名的百年老店金春發，則合作推出預定組合套餐享優惠，主食搭配小菜，售價230元起。

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