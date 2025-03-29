強震重創緬泰！ 4大航空宣布「機票退改免手續費」 適用時間、往返地點一次看

緬甸28日下午發生大規模強震，災情嚴重，鄰近的泰國也深受影響，各家航空秉持旅客安全至上及盡力協助旅客的原則，紛紛宣布期間內「機票退票、更改訂位，免收手續費」，udn聯合新聞網協助整理如下：

●中華航空

中華航空。 聯合報系資料照

中華航空28日晚間宣布凡持4/15前往返泰國曼谷、清邁及緬甸仰光的機票，更改訂位或退票將免收手續費，旅客可洽華航客服中心、各地分公司或原開票旅行社協助處理。

．適用時間：2025/4/15前

．適用地點：泰國曼谷、泰國清邁、緬甸仰光

●長榮航空

長榮航空。本報資料照

持有長榮航空3/29（含）前開立往返泰國曼谷、清邁機票的旅客，搭機日為3/29至4/30期間，如欲更改訂位日期或退票，均可免收退改票手續費一次，旅客可洽長榮航空全球各地訂位及客服中心或原開票旅行社協助處理。

．適用時間：2025/4/30前

．適用地點：泰國曼谷、泰國清邁

星宇航空示意圖。聯合報系資料照

持有星宇航空4/4前往返曼谷、清邁之機票，若須更改航班、辦理退票，將免除手續費，旅客可洽星宇航空客服中心，或原開票旅行社協助辦理相關手續。

．適用時間：2025/4/4前

．適用地點：泰國曼谷、泰國清邁

圖／國泰航空提供

鑑於曼谷地震，香港國泰航空已豁免3/28至3/29來往曼谷所有機票的更改手續費，包括重新預訂機票、更改航點及退票費用。

．適用時間：更改截止日期4/1前

．適用地點：香港往返泰國曼谷、泰國清邁