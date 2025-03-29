快訊

「要關到死？」黃國昌幫柯文哲申請自費醫生 盤坐北所門口抗議

緬甸強震傳國人遇險！丈夫獲救 妻子仍受困倒塌旅館

聽新聞
0:00 / 0:00

強震重創緬泰！ 4大航空宣布「機票退改免手續費」 適用時間、往返地點一次看

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
緬甸、泰國遭強震重創，各大航空宣布退票改票免手續費。圖／聯合報系AI生成
緬甸、泰國遭強震重創，各大航空宣布退票改票免手續費。圖／聯合報系AI生成

緬甸28日下午發生大規模強震，災情嚴重，鄰近的泰國也深受影響，各家航空秉持旅客安全至上及盡力協助旅客的原則，紛紛宣布期間內「機票退票、更改訂位，免收手續費」，udn聯合新聞網協助整理如下：

●中華航

中華航空。 聯合報系資料照
中華航空。 聯合報系資料照

中華航空28日晚間宣布凡持4/15前往返泰國曼谷、清邁及緬甸仰光的機票，更改訂位或退票將免收手續費，旅客可洽華航客服中心、各地分公司或原開票旅行社協助處理。

．適用時間：2025/4/15前

．適用地點：泰國曼谷、泰國清邁、緬甸仰光

長榮航空

長榮航空。本報資料照
長榮航空。本報資料照

持有長榮航空3/29（含）前開立往返泰國曼谷、清邁機票的旅客，搭機日為3/29至4/30期間，如欲更改訂位日期或退票，均可免收退改票手續費一次，旅客可洽長榮航空全球各地訂位及客服中心或原開票旅行社協助處理。

．適用時間：2025/4/30前

．適用地點：泰國曼谷、泰國清邁

星宇航空

星宇航空示意圖。聯合報系資料照
星宇航空示意圖。聯合報系資料照

持有星宇航空4/4前往返曼谷、清邁之機票，若須更改航班、辦理退票，將免除手續費，旅客可洽星宇航空客服中心，或原開票旅行社協助辦理相關手續。

．適用時間：2025/4/4前

．適用地點：泰國曼谷、泰國清邁

國泰航空

圖／國泰航空提供
圖／國泰航空提供

鑑於曼谷地震，香港國泰航空已豁免3/28至3/29來往曼谷所有機票的更改手續費，包括重新預訂機票、更改航點及退票費用。

．適用時間：更改截止日期4/1前

．適用地點：香港往返泰國曼谷、泰國清邁

編輯推薦

國泰航空 星宇航空 曼谷 華航 長榮

udn旅遊美食編輯精選

追蹤

相關新聞

緬甸強震恐打亂行程！ 台灣各家「旅行社、旅遊平台」最新情況曝光

緬甸強震恐打亂行程！ 台灣旅行社、訂房網站 最新情況曝光

泰緬旅遊退團原則曝光！ 觀光署：4月15日前 泰、緬團可解約退費

昨日（114年3月28日）緬甸中部發生芮氏規模8.2的強烈地震，地震波及鄰近國家，其中泰國首都曼谷亦感受強烈震感，泰國政...

強震重創緬泰！ 4大航空宣布「機票退改免手續費」 適用時間、往返地點一次看

強震重創緬泰！ 4大航空宣布「機票退改免手續費」 適用時間、往返地點一次看

2025「澎湖國際海上花火節 X 花生漫畫」75週年夢幻登場！超震撼「700台無人機煙火秀」時間一次看

2025年澎湖國際海上花火節即將登場！今年特別攜手《花生漫畫》75週年，帶來全球獨家的史努比主題無人機煙火秀！活動自4月28日試放場揭開序幕，正式展演自5月5日開幕至7月29日閉幕，於澎湖觀音亭主場及離島多地帶來國際級視覺盛宴。每場煙火秀搭配700台無人機（主場）與300台無人機（離島場），結合五大國際煙火團隊，包括義大利（5/8）、法國（5/19）、俄羅斯（5/22）、摩洛哥（6/2）、馬來西亞（7/22），打造震撼夜空的光影饗宴！

媽祖遶境準備好了嗎？ 2025全台必訪「十大宮廟」 香燈腳完整收藏

大甲媽祖遶境、粉紅超跑白沙屯媽祖進香啟動2025媽祖遶境熱潮！神轎起駕、萬人徒步、鑼鼓喧天，遶境時間與經典路線完整收藏！

縱谷旬味列車「山嵐號」4/19啟航 冠軍主廚操刀山海宴

花蓮到台東鐵道全線正式通車即將滿100周年，首輛專屬花東縱谷觀光列車「山嵐號」也即將啟動。去年雄獅旅遊與台灣鐵路公司推出最美甜點列車「海風號」獲得熱烈迴響，而其姊妹列車「山嵐號」將於4／19正式啟程！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。