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緬甸強震恐打亂行程！ 台灣各家「旅行社、旅遊平台」最新情況曝光
緬甸於28日下午2時20分發生強震，災情慘重，鄰近國家都陸續傳出受災情況，連中國雲南省的大理、泰國首都曼谷等也都有明顯震感。對此，交通部觀光署於28日下午發表聲明，表示尚未接獲旅行社通報旅行團有受到地震影響。
針對緬甸發生強震，台灣多家旅行社、旅遊電商平台網站的最新處理情況，udn聯合新聞網整理如下：
● 雄獅旅遊
雄獅旅遊估計目前尚在泰國約有500位旅客，全數平安，行程目前均未受影響。
● 可樂旅遊
可樂旅遊表示，目前在泰國旅客一切平安，行程未受影響。
● 喜鴻假期
喜鴻假期表示曼谷團旅行團平安，以及兩團在清邁當地也沒有受到影響，行程仍會繼續走。
● 東南旅遊
東南旅遊表示目前泰國等鄰近地區的旅遊團約200人，行程皆未受影響，將持續關注當地狀況，如有異動或影響旅客安全之情況，將立即啟動應對措施。
● 易遊網
目前泰國旅行團都平安，且沒有旅行團在緬甸。
● 旅天下
目前無團在緬甸；泰國旅客全數平安，目前行程無受影響。
● KKday
行程類商品等將配合當地供應商為客人改期或辦理退款，部分商品如觀景台、高樓層餐廳皆已緊急關閉並將通知旅客取消。
● Klook
內部已經啟動緊急機制監測，如因地震而行程受影響的消費者將全額退費，歡迎隨時聯繫客服，將全力協助。
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(3/29 15:05更新)
為維護國人旅遊安全，交通部觀光署最新宣布，參照國籍航空公司所訂退票規定於114年4月15日以前旅客參團前往泰國（不含普吉島）或緬甸旅遊者，可依照國外旅遊定型化契約第14條不可抗力因素來解約及退費(詳情說明)。
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