媽祖遶境準備好了嗎？ 2025全台必訪「十大宮廟」 香燈腳完整收藏

你是首次參加？還是資深香燈腳！

春天進入一年一度最盛大的宗教巡禮，媽祖遶境不只是宗教儀式，更是台灣人心中重要的文化記憶與信仰寄託。對信徒而言，是向媽祖祈求平安與感恩的行動；對地方社區來說，則象徵凝聚力與團結，串連起城市與人情的溫度。每年遶境，萬人同行、香火不斷，不只是傳統，更是台灣獨有的人情風景；你是否準備好加入這場跨越城市、跨越信仰的心靈旅行？

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點十大必訪媽祖宮廟，超人氣的大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮，你猜到還有哪些宮廟上榜嗎？

No.10 鹿港護聖宮

翻攝FB／玻璃媽祖廟

地址：彰化縣鹿港鎮鹿工南四路28號

營業時間：平日08:00~19:00、週末08:00~21:00

位於彰化鹿港的護聖宮，仿清朝鹿港天后宮原貌，是全台唯一以玻璃打造的媽祖廟，融合傳統信仰與現代設計，被稱為「玻璃媽祖廟」。廟體通透明亮，陽光灑落時閃耀繽紛光影，宛如神聖的藝術品。主祀天上聖母媽祖，廟內不僅供信徒參拜，也成為熱門打卡景點。

鹿港護聖宮今年首次進入媽祖聲量排行榜，聲量高點出現在2024年11月，白沙屯拱天宮媽祖停駕護聖宮，周遭聚集不少香燈腳，引起網友討論，「謝謝媽祖婆的賜福」、「感恩媽祖保祐大家平安順利」。

No.9 鹿耳門天后宮

地址：台南市安南區媽祖宮一街136號

營業時間：06:00~21:00

遶境日期：預計2030年4月

相傳開基鹿耳門媽為鄭成功來台隨艦媽祖，鄭王登陸後於此興建北汕尾鹿耳門天后宮，扼守台江門戶迄今已逾360餘年，是台江內海守護女神。鹿耳門天后宮9年舉辦一次「台江迎神祭─開基鹿耳門媽祖出巡」，上次是2021年舉辦，每次為期3天，其遶境範圍涵蓋大台南市，全程超過150公里，一百三十多間廟宇參與，是南台灣迎神賽會盛事。

鹿耳門天后宮今年首度進榜，全因一樁爭議事件！主祀關聖帝君的台南玉旨武玄壇2024年6月前往鹿耳門天后宮參香，因活動文宣有「合婚」等字樣，並把天上聖母改名「天上關聖母」，引發不少網友質疑，「神明豈是你能決定嫁誰娶誰」，認為文宣設計容易誤導為關聖帝君與天上聖母聯姻，甚至誤解為天上聖母被「冠夫姓」，讓人感到不妥。武玄壇人員解釋，「合婚大典」是武玄壇依壇內主祀神明降旨舉辦的內部活動，分靈神尊前往鹿耳門天后宮會香僅是單純參香，對文宣設計疏忽處造成網友誤解，及鹿耳門天后宮所受困擾感到抱歉。

No.8 鹿港天后宮

翻攝FB／同安寮十二庄

地址：彰化縣鹿港鎮中山路430號

營業時間：06:00~22:00

遶境日期：4/12-4/13

鹿港天后宮是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇，由清代將軍施琅迎奉來台，湄洲媽祖祖廟原有6尊開基媽祖，現僅存鹿港天后宮的「二媽」，此神像因長期受香火燻染成黑色，又稱「黑面媽」

在彰化福興、埔鹽一帶，有個超過百年歷史的傳統「媽祖客座」活動，由同安寮十二庄輪流主辦。傳說清朝道光年間，彰化久旱不雨，農民叫苦連天，地方人士靈機一動，請鹿港天后宮媽祖「出差」來同安寮祈雨，結果真的下雨了！從此媽祖每年都被恭迎回來住兩天一夜，巡訪庄內15間宮廟。輪到當年主辦的廟稱為「大公館」，不只要安排行程、招呼進香團，還得舉辦團拜儀式，而大公館也是媽祖神像第一日晚間駐駕的宮廟。

No.7 豐原慈濟宮

翻攝FB／盧秀燕

地址：台中市豐原區中正路179號

營業時間：06:00~21:00

遶境日期：4/20

豐原慈濟宮是當地最重要的信仰中心，也是「廟東夜市」名稱的由來。豐原舊稱葫蘆墩，因當地最早為平埔族葫蘆墩社聚落，因此慈濟宮的媽祖也被親切稱為「葫蘆墩媽」或「豐原媽」。每年，豐原媽都會繞境市區，為地方祈福護佑。遶境前一天，更有熱鬧的「台中媽祖國際觀光文化節」封街活動，結合傳統與觀光，讓信眾和遊客都能共襄盛舉、熱鬧非凡！

2024年末適逢慈濟宮建廟300年以及20年一次的建醮，信眾自發性的茹素齋戒，1萬5千桌的普渡，展現對豐原媽的感恩與敬意。台中市長盧秀燕表示，百年的盛典、跨世紀的護佑、跨世代的傳承，「我們誠心共同祈福，台中未來定能平安」。

No.6 西螺福興宮

地址：雲林縣西螺鎮延平路180號

營業時間：05:00~22:00

遶境日期：農曆9月份左右

西螺福興宮創建於1723年，每年的「螺陽迎太平」遶境大會香，為全台唯一在農曆9月份左右農作物收成季節的出巡遶境活動，遵循先人以輻射狀模式深入各村莊，花16天遶境橫跨濁水溪兩岸，範圍包含彰化縣、雲林縣共15個鄉鎮，行經近300座宮廟，並加入各種表演活動，成為當地年度盛事。本次調查期間聲量高點出現在2024年12月，適逢西螺媽祖太平媽北巡會香回鑾，遶境沿途吸引不少信眾參與，網友留言表示，「今天都是跟著太平媽到處玩，去很多新的地方」、「太平媽駕前各大團隊辛苦了」。

No.5 桃園龍德宮

YouTube／桃園龍德宮

地址：桃園市蘆竹區富國路一段8號

營業時間：06:30~21:00

遶境日期：3/1-3/9

桃園龍德宮排名大躍進！去年（2024）3月揭曉的十大媽祖廟榜單中，龍德宮僅列第九，今年則躍升至第五，聲勢驚人。龍德宮主祀天上聖母，信眾尊稱為四媽祖，廟宇地上三層，頂樓矗立著一尊12米高的金銅媽祖聖像，莊嚴肅穆，氣勢非凡。今年遶境以「懺悔之路．心田甘露」為主題，展開9天8夜、橫跨五縣市的徒步祈福，沿途駐駕新竹天公壇、公館五穀宮、大雅永興宮、鹿港天后宮、豐原慈濟宮、造橋慈聖宮及楊梅錫福宮。起馬儀式莊嚴隆重，深具宗教及文化特色，吸引大批信眾佇足觀禮，還特別推出專屬起馬主題曲。

No.4 新港奉天宮

翻攝官網／奉天宮

地址：​嘉義縣新港鄉新民路53號

營業時間：05:00~23:00

遶境日期：2/6-2/12

新港奉天宮建於1811年，是標準的閩南式建築代表，走進廟裡，彷彿踏入藝術博物館！無論是門楣上講究的「七步成詩」木雕，還是正殿那條氣勢磅礡的飛龍在天，雕工細緻得像要飛出來。今年適逢恢復18庄遶境50週年，奉天宮「國際媽祖文化節」盛大舉辦，2月6日展開為期7天6夜的徒步賜福大巡禮，走遍雲嘉5大鄉鎮、72座宮廟，萬人齊聚，熱鬧非凡。

奉天宮每年遵循古禮舉辦國運籤儀式，2025年抽中第33首己巳籤，奉天宮董事長何達煌表示，今年的國運籤屬中上籤，籤詩內容「欲去長江水闊茫，行舟把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」，意涵提醒國家應和氣謹慎，並注意天災，以確保平安順遂。有網友表示，「神明好厲害，每家都講得很相近」、「以合為貴！當政者不合我們無奈」。

No.3 北港朝天宮

地址：雲林縣北港鎮中山路178號

營業時間：05:00~00:00

遶境日期：4/16-4/17

北港朝天宮因分靈最多、分靈國家最廣，號稱全台300座媽祖廟之總廟，廟中供奉天上聖母及觀世音菩薩等神像，建築以廟埕外石欄杆柱上，每尊姿態各異的四海龍王石雕像，還有米字形做出斗拱結網構造而成的藻井聞名。

朝天宮每年元宵節和媽祖誕辰都有遶境活動，其中農曆3月迎媽祖是雲林一大年度盛事，又因其陣容龐大，因此有「北港人的第二次過年」之稱。活動為期兩天，遶境路線圍繞著朝天宮行進，沿途信眾絡繹不絕，行進隊伍帶來不少精彩表演，2024年遶境中宜蘭國光樂儀旗隊表演，出現一名年約7歲的小小禮儀兵，動作流暢地旋轉符合身形的禮槍，吸引不少人注目，「太捧了，小小年紀，這麼厲害」、「好厲害的小朋友」。

No.2 白沙屯拱天宮

地址：​苗栗縣通霄鎮白東里8鄰8號

營業時間：05:00~21:30

遶境日期：5/1-5/11

白沙屯媽祖又被香客暱稱為「粉紅超跑」，粉紅指的是媽祖鑾轎上的粉紅色遮雨布，而超跑則是指進香行進速度敏捷，因此有了「粉紅超跑」一詞的誕生。與其他遶境不同，白沙屯媽祖遶境路線機動、不預設行程，信徒需隨時跟隨媽祖指引，被稱為「最有自由度的信仰盛事」。

今年粉紅超跑南下北港徒步進香時程敲定，將於5月1日深夜出發，5月3日抵達北港，直線距離約131至140公里，扣掉休息時間要走近28小時，平均時速4.68公里，引起網友議論，「急行軍平均時速6至7公里」、「真的很硬，加油」。

No.1 大甲鎮瀾宮

FB／大甲鎮瀾宮

地址：台中市大甲區順天路158號

營業時間：03:30~22:30

遶境日期：4/4-4/13

大甲鎮瀾宮是台灣知名的媽祖信仰重鎮，也是國內三大媽祖廟之一，每年舉辦的「大甲媽祖遶境進香」活動，吸引超過300萬人次參與。2025年遶境將於4月4日深夜起駕，歷時9天8夜，橫跨台中、彰化、雲林、嘉義等地，全程超過300公里。鎮瀾宮創建於清乾隆年間，至今已有超過兩百年的歷史，宮內的紫羅蘭翡翠媽祖和黃金媽祖是鎮殿之寶，更是大甲最具代表性的景點之一。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年1月1日至2025年3月20日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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