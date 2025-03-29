2025「澎湖國際海上花火節 X 花生漫畫」75週年夢幻登場！超震撼「700台無人機煙火秀」時間一次看

2025年澎湖國際海上花火節即將登場！今年特別攜手《花生漫畫》75週年，帶來全球獨家的史努比主題無人機煙火秀！活動自4月28日試放場揭開序幕，正式展演自5月5日開幕至7月29日閉幕，於澎湖觀音亭主場及離島多地帶來國際級視覺盛宴。每場煙火秀搭配700台無人機（主場）與300台無人機（離島場），結合五大國際煙火團隊，包括義大利（5/8）、法國（5/19）、俄羅斯（5/22）、摩洛哥（6/2）、馬來西亞（7/22），打造震撼夜空的光影饗宴！

圖／取自澎湖國際海上花火節臉書粉專

活動期間，每週固定於週一、週四施放煙火，7月起改為每週二，並於6月28日特別加碼演出！此外，七美（5/24）、吉貝（6/14）、望安（6/21）等離島場次，讓不同地點的旅客都能近距離欣賞夢幻煙火秀。今年更推出三場地方限定場，分別為白沙丁香魚季（7/5）、樂動湖西（7/19）、西嶼西遊記（7/25），每場皆有專屬煙火施放，營造濃厚的節慶氛圍。

圖／取自澎湖國際海上花火節臉書粉專

圖／取自澎湖國際海上花火節臉書粉專

為讓旅客留下美好回憶，2025澎湖國際海上花火節官方海報現已開放領取！即日起可前往澎湖海洋地質公園中心索取，每間限領一張，數量有限，歡迎收藏！更多詳細資訊，請關注官方公告，共同迎接這場今夏最夢幻的煙火盛典！